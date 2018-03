Royaume-Uni : Les femmes moins rémunérées que les hommes

L’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes au Royaume-Uni concerne l’écrasante majorité des institutions publiques britanniques, indique un rapport officiel publié hier. L’Office national britannique des statistiques (ONS) souligne que neuf sur dix des organismes publics paient en moyenne 14% de plus les hommes que les femmes.

Cette inégalité des salaires touche les départements gouvernementaux, les mairies, le système de santé, les universités, les écoles et d’autres organismes publics qui emploient plus de 250 personnes. Ces secteurs emploient au total 16,6% de la force de travail du pays. Dans le système de santé britannique, le NHS, l’un des plus gros employeurs au monde, selon le rapport de l’ONS, 77% de la main- d’œuvre est composée de femmes.

Des écarts de rémunération significatifs ont été mis en évidence dans ce secteur. Les mairies comptent plus de 1,5 million d’employés, dont 78% sont des femmes. Dans une réaction à ces chiffres, Sam Smethers, présidente de Fawcett Society, la principale organisation caritative britannique qui milite pour l’égalité des sexes et les droits des femmes, a déclaré que «ces chiffres nous montrent ce que nous savions déjà». «Nous constatons encore une fois, que les femmes sont sous-représentées au sommet et surreprésentées au bas de l’échelle», a-t-elle souligné, ajoutant qu’en 2018, «la discrimination salariale contre les femmes ne devrait plus exister, et ce problème devrait être réglé coûte que coûte».

Pour sa part, la responsable de la politique économique et sociale du principal syndicat des travailleurs, le Trade Union Congress (TUC), Kate Bell, a indiqué que «ces chiffres nous montrent que nous avons encore un long chemin à parcourir avant de combler l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur public». Par ailleurs, les statistiques montrent qu’un homme gagne en moyenne 18,4% de plus qu’une femme au Royaume-Uni, dans tous secteurs confondus.

Dans le secteur de la finance, notamment la City, les disparités salariales sont encore plus prononcées. Les chiffres relèvent que l’inégalité salariale qui touche les femmes atteint 33% pour Lloyds Banking Group, 48% chez Barclays International, 55,5% chez Goldman Sachs et 59% à HSBC. À titre d’exemple, il est souligné que si un homme chez HSBC gagne 5.000 euros par mois, une femme au même poste gagne 2.050 euros.