Inspection d’un avion russe à Londres : Une procédure de routine ?

L’inspection de l’avion russe, vendredi à l’aéroport de Londres, Heathrow, était une procédure de routine contre le crime organisé, selon un communiqué du gouvernement britannique. Répondant à la demande de Moscou d’éclaircir la cause de l’inspection de l’avion de la compagnie aérienne russe Aeroflot à l’aéroport de Londres, le ministère britannique de l’Intérieur, a expliqué que l’avion russe a été inspecté dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

«La Garde frontalière a pour habitude d’inspecter des avions pour protéger le Royaume-Uni contre le crime organisé et contre ceux qui tentent d’introduire des substances nocives, comme des drogues ou des armes à feu, dans le pays», a souligné le ministre d’État britannique, chargé de la Sécurité et du Crime économique au Home Office, Ben Wallace. Un avion de la compagnie aérienne russe Aeroflot, à destination de Moscou, a fait l’objet d’une fouille surprise par les gardes britanniques à l’aéroport d’Heathrow, le 30 mars, avaient rapporté les médias russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié cet incident de nouvelle provocation. Pour sa part, le ministère russe des Transports a indiqué que Moscou pourrait appliquer des mesures de rétorsion à l’égard des compagnies aériennes britanniques, faute d’explications sur cette inspection.

Plus tôt aujourd’hui, Scotland Yard avait déclaré que la police n’avait pas inspecté l’avion russe qui était à destination de Moscou.

La compagnie Aeroflot a insisté sur le fait que l’inspection a effectivement eu lieu et qu’elle a été organisée en violation de toutes les règles établies pour de telles vérifications. Cet incident intervient dans un climat de tension entre Londres et Moscou, aggravée depuis que la Première Ministre britannique, Theresa May, a accusé le Kremlin d’avoir empoisonné, le 4 mars, l’ancien double espion russe, Sergeï Skripal et sa fille Yulia. Moscou a réfuté cette accusation. Suite à cet incident, Londres a expulsé 23 diplomates. Plusieurs pays ont expulsé au total plus d’une centaine d’autres diplomates russes, en solidarité avec le Royaume-Uni. À son tour, Moscou a promis d’expulser le même nombre d’employés diplomatiques de chaque pays.