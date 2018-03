Conflit syrien : La poche sud de la Ghouta orientale entièrement « vidée de ses terroristes »

Les autorités syriennes ont annoncé hier que la poche sud de la Ghouta orientale avait été entièrement «vidée de ses terroristes», à la suite d’une évacuation négociée, menaçant toutefois de «continuer à combattre» pour reprendre l’ultime enclave dans la zone.

Les bus transportant les derniers hommes armés d’Arbine et des localités avoisinantes, ainsi que leurs proches, sont partis en direction du nord-ouest de la Syrie, a annoncé l’agence de presse officielle Sana. L’armée syrienne a promis, dans la foulée, de «continuer à combattre pour délivrer du terrorisme», l’ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale, autour de la grande ville de Douma, où des discussions avec la Russie pour une évacuation négociée piétinent. La reprise totale de la Ghouta marquerait une victoire retentissante pour les forces syriennes dans sa guerre contre les terroristes. À la faveur d’une offensive lancée le 18 février et appuyée par les forces russes, les forces régulières ont désormais reconquis 95% de l’ancien fief terroriste dans la Ghouta orientale, assiégé depuis cinq ans. Plus de 44.000 hommes armés et membres de leur famille, mais aussi d’autres civils, ont évacué la Ghouta depuis le 22 mars, selon un décompte des autorités syriennes, pour être relocalisés dans la province d’Idleb (nord-ouest). Au total, plus de 150.000 personnes ont fui les combats dans la région, d’après Sana.



L’Arabie saoudite ne souhaite pas le retrait américain



Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, a soutenu que les États-Unis devaient maintenir leur présence militaire en Syrie, après l’annonce jeudi par le Président Trump d’un possible retrait des forces américaines. «Nous estimons que les troupes américaines devraient rester au moins à moyen terme, sinon à long terme», a déclaré Mohammed Ben Salman, dans un entretien au Time Magazine. Le prince héritier, qui réagissait à l’annonce du Président américain, a indiqué que la présence des États-Unis en Syrie constituait «un dernier effort pour empêcher l’Iran et ses alliés d’étendre leur influence dans la région».

La présence militaire américaine permettra également à Washington d’avoir son mot à dire sur l’avenir de la Syrie, a-t-il ajouté. Ben Salman, également ministre de la Défense, s’est inquiété du projet iranien de sécuriser une route d’approvisionnement logistique reliant le Liban et la Syrie à l’Iran.

Il a soutenu, à ce sujet, que cette route donnerait à l’Iran une «plus grande place dans une région tumultueuse, parmi la chaîne d’alliés dans la région». Les États-Unis-Unis maintiennent une base éloignée à Deir Ezzur, à l’est de la Syrie, où leurs forces d’opérations spéciales coordonnent avec les combattants de «l’opposition syrienne», la lutte contre les derniers terroristes du l’Organisation autoproclamée «État islamique» (Daech/EI), retranchés dans plusieurs villes le long de l’Euphrate. «Si vous retirez ces troupes de l’est de la Syrie, vous allez perdre ce point de contrôle», et «ce corridor pourrait créer beaucoup de chose dans la région», a ajouté le prince héritier dans cet entretien. La déclaration de Trump, jeudi depuis l’Ohio, laissant entrevoir un possible retrait des États-Unis de la Syrie, représente un revirement de la position américaine sur le conflit en Syrie, défendue jusqu’ici par le Pentagone et le département d’État. Ces deux départements ont promis de maintenir la présence militaire américaine en Syrie, jusqu’à l’élimination complète de Daech.

L’objectif étant aussi d’empêcher l’émergence d’un groupe terroriste qui pourrait nuire aux intérêts américains dans la région. Cependant, la nomination de John Bolton à la tête du Conseil de sécurité national, connu pour sa position dure envers l’Iran, pourrait remodeler la politique américaine au Moyen-Orient. Le Pentagone a déployé plus de 2.000 soldats qui opèrent en collaboration avec les forces démocratiques syriennes, mais ne sont pas présents à l’intérieur de la Syrie pour faire le contrepoids à l’Iran, malgré les souhaits de Ben Salman, commente le magazine. En parallèle, le président syrien, Bachar El-Assad, soutenu par la Russie, est conforté par ses victoires sur le terrain contre les groupes armés. El-Assad n’est pas susceptible d’être évincé du pouvoir, a reconnu Mohammed Ben Salman, en déclarant qu’il ne souhaitait pas pour autant qu’il «devienne une marionnette dans les mains des Iraniens». Selon lui, Bachar reste, mais, a-t-il estimé, il n’est pas dans son intérêt de laisser les Iraniens faire ce qu’ils veulent.