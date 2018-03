Jardin d’Essai du Hamma : conférence internationale le 8 avril

La wilaya d'Alger organise, le 8 avril, une conférence internationale sur le jardin d'Essai d'El Hamma, en présence des spécialistes et experts intéressés par l'environnement afin de faire connaitre cet espace naturel et biologique, et préparer sa classification en tant que jardin mondial, a-t-on appris mercredi dernier, auprès du directeur du jardin d'Essai, Abdelkrim Boulahia.

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya d'Alger, M. Boulahia a annoncé l'organisation, le 8 avril, d'une conférence internationale sur le jardin d'Essai, en présence d'experts internationaux (Angleterre-France-Italie) connus en tant que spécialistes internationaux dans le domaine environnemental et vétérinaire, ainsi que les intéressés par les jardins du Bassin méditerranéen. Le programme de la conférence visant à faire connaitre l'importance du couvert végétal dont dispose le jardin et qui lui permet d'être au rang des jardins mondiaux, verra l'organisation de conférences et d'ateliers techniques sur le recensement de l'ensemble des espèces végétales du jardin, et dont les conclusions seront exploitées dans le projet de recensement du patrimoine naturel du jardin, qui a été lancé en 2017 par le Conseil scientifique relevant de ce jardin. Cette conférence, placée sous le thème "Rôle du jardin d'Essai d'El Hamma et les jardins botaniques du monde dans la préservation de la faune et la flore", portera également sur les techniques modernes adoptées pour la préservation de l'ensemble des espèces végétales et la prise en charge des espaces du jardin d'Essai. Prendront part également à cette conférence les différentes organisations environnementales internationales qui ont des représentations en Algérie, et des chercheurs et spécialistes en la matière de différentes université algériennes et d'instituts de recherche ainsi que la Direction générale des forêts (DGF), l'Ecole nationale supérieure d'Agronomie (ENSA), l'Ecole nationale supérieure vétérinaire (ENSV), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de la protection des végétaux (INPV), outre des spécialistes de différents organismes des parcs nationaux. Pour rappel, plus de 1,8 millions de personnes avaient visité le Jardin d'Essai d'El Hamma en 2017 contre plus de 1,4 millions en 2016, et pas moins de 18.600 visiteurs avaient été enregistrés durant la première semaine de 2018.

Par ailleurs, le Conseil scientifique du jardin œuvre, depuis l'année dernière, au recensement de son patrimoine naturel pour sa réintroduction sur la liste des jardins internationaux de renommée mondiale. A cet effet, le conseil a été installé pour la relance de l'opération de recensement et de classification à l'intérieur du jardin pour valoriser ses acquis naturels, urbanistiques et historiques. (APS)