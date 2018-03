Littoral de Chlef : Promouvoir le tourisme de 4 saisons

Chlef est réputée par sa côte qui présente des attraits importants par sa situation géographique, à savoir la mer au nord, les monts du Dahra au sud et le massif du Zaccar à l’est.

A cet effet, la plupart de ces sites forestiers forment des baies telles que celles de Boucheral, Teraghnia et Doumia, lesquelles créent un paysage paradisiaque exceptionnel pour organiser des séjours. Les plaines surplombant les baies sont propices à la création de centres de thalassothérapie et autres stations climatiques. Cette partie abrite également deux communes : Beni Haoua et Oued Goussine et s’étend sur plus de 40 km, offrant des prédispositions pour devenir un pôle touristique à vocation internationale. Par ailleurs, la côte ouest, toujours par rapport à Ténès (son ancienne appellation Cartina), s’étend sur plus de 70 km, entre Tipasa et Mostaganem. De plus, Chlef se distingue ainsi par les communes de Sidi Abderrahmane, El Marsa, Dahara, des atouts touristiques considérables, avec des plages somptueuses, des forêts propices à la chasse touristique.

La wilaya connait une évolution systématique du nombre des plages ,avec un littoral qui s’étend sur une longueur de 120 km entre les wilayas de Mostaganem et Tipasa.

Entourées par un massif forestier, des montagnes, la qualité des eaux de baignade en raison du faible nombre de projets industriels, est remarquable.



De nouvelles infrastructures opérationnelles avant la saison estivale



De nouvelles infrastructures seront lancées avant juin prochain, selon le premier responsable de la wilaya de Chlef, Abdallah Benmensour qui a ajouté qu’il y une «mouvance» au niveau de la wilaya dans la mise œuvre des projets qui visent à «la promotion du tourisme et de l’artisanat au niveau de la wilaya de Chlef». Il précisera que «des infrastructures importantes seront opérationnelles avant la saison estivale prochaine», dans une allusion, aux communes Beni Houa, Ténès, Sidi Abderrahmane, Elmoursa entre autres, sont en essor de développement des infrastructures touristiques, car elles accueillent un nombre important de touristes.

Hichem Hamza

Le président de l’ONEA : « Une stratégie pour séduire les touristes »

Le président de l’Organisation nationale des entreprises et d’artisanat (ONEA), Mustapha Rebaine a précisé à Chlef, que son administration dispose d’ une stratégie pour inciter les Algériens à passer leurs vacances en Algérie. En marge de l’ouverture officielle du festival national de promotion du tourisme et d’artisanat à Ténès, le président de l’ONEA a souligné que l’objectif de son organisation est d’«accompagner» le gouvernement et les patronats, dans la mise en œuvre des projets porteurs pour l’économie nationale. Dans cette optique, il a mis en valeur les répercussions du tourisme sur l’économie , notamment par l’apport en devises et «le développement de la production nationale. C’est pourquoi, il est nécessaire de promouvoir le tourisme durant les quatre saisons et pas uniquement durant les trois mois d’été».

H. H.