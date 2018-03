« Splendeurs d’Algérie » prochainement à Courbevoie : La journée du Savoir célébrée

«Splendeurs d'Algérie», un événement culturel proposant un voyage en Algérie à travers des conférences, expositions, animations et spectacles, sera organisé les 14 et 15 avril prochains à Courbevoie (Ile-de-France), a-t-on appris vendredi dernier de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua. Cet événement est programmé à l'occasion de «Youm el-Ilm» (journée du Savoir), célébré le 16 avril de chaque année. L’ambassade d’Algérie en France s’est associe à l’organisation de cet événement, en partenariat avec le mouvement associatif algérien activant en France ainsi que la mairie de Courbevoie. Au programme de cette manifestation, aussi riche que variée, les visiteurs auront droit à des expositions, des ateliers de tissage et de poterie du terroir, un défilé de mode traditionnelle, un voyage virtuel en Algérie, des concerts de musique et une projection-débat du documentaire «l'Emir Abdelkader, le prisonnier tant aimé». Les visiteurs pourront participer à une tombola, grâce au concours d’entreprises et d’établissements hôteliers algériens.