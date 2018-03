Arts plastiques, Nacer Gouizi expose à la galerie Aïcha-Haddad : La peinture comme denrée spirituelle

Dans un «flyer» distribué le jour du vernissage de l’exposition des œuvres de Nacer Gouizi, on peut lire le passage ci-après : «Le déclic : le dressoir de la cuisine a subitement cédé et toute la vaisselle a été réduite en morceaux… Pour l’artiste, ça a été plutôt une aubaine : le début d’une passion. Et les bris de verre, un précieux matériau pour ses premiers tableaux. Ensuite, l’aventure s’est poursuivie : compositions à partir de collages de bouts de papiers colorés… ».

Eh oui, tout cela a notamment donné sept magnifiques œuvres composées selon une technique dite de verre brisé. Et ces œuvres ayant pour thème générique «Brisures» sont, dans le cadre de l’exposition, numérotés de 1 à 7.En fait, Nacer Gouizi utilise d’autres techniques tout aussi intéressantes, telles l’huile sur toile — pour ce qui est des reproductions de toiles de grands artistes étrangers —, le collage de morceaux de papier gommé sur feutre, et enfin la technique dite encre de Chine. Au total, près d’une cinquantaine d’œuvres — dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles interpellent avec à-propos le regard du spectateur lambda, aussi difficile soit-il — sont exposées de façon plutôt ordonnée et congruente dans la mesure où les séries correspondant aux différentes techniques se suivent sans trop se mélanger. Ce qui ne peut que faciliter la compréhension, par ce même spectateur, des œuvres exposées. D’une telle configuration, il n’y a pas de quoi être étonné. L’artiste plasticien, ex-enseignant à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) d’Alger, reconnaît d’ailleurs, fort implicitement du reste, quelque «déformation professionnelle» due au fait qu’il a exercé et pris sa retraite au niveau de cette institution. Ce qui assurément lui vaut aujourd’hui cette rigueur et le sens de la méthode propres à tout pédagogue affirmé. Et ce sont justement ces deux qualités intrinsèques qui ont permis à Nacer Gouizi de s’investir dans les arts plastiques, sur le tard peut-être puisque c’est juste après avoir pris sa retraite, mais malgré tout en commençant par le bon bout.

« Mon premier public était constitué de mes étudiants… »

Toujours est-il que l’artiste, autodidacte de son état, a entre-temps fait beaucoup de chemin. Déjà grand amateur d’arts plastiques, notre ancien pédagogue n’a pas mis longtemps à intégrer tous les «ingrédients» requis pour une maîtrise consommée de la technique picturale. Il s’y est employé d’autant plus vite qu’il était déjà grand féru des grands plasticiens de par le monde et, pour sa part, se promettait de longue date de frayer comme il se doit dans cette discipline jusque-là réservée aux seuls artistes chevronnés. «Ma première exposition a eu lieu dans les couloirs de l’ENS et mon premier public était constitué de mes étudiants. Depuis, il y a eu continuité jusqu’à ma retraite et même au-delà, puisqu’à ce jour je continue toujours de peindre», déclare-il lorsqu’on lui demande quand il a commencé à peindre. Ainsi, si les travaux de l’artiste sont une fameuse «leçon» de peinture où s’amalgame avec consistance plus d’une recherche antérieure — dont certaines compositions à l’encre de Chine se montrent d’économes approches —, l’artiste mène à mal, mais avec un détachement persuasif, une certaine esthétique, de manière plutôt «radicale» dirions-nous. Sans aucun doute, c’est en contre-valeur qu’au même moment, il «confond» le destin de l’art plastique avec celui du souci «écologique» de récupération et, par la même, de recyclage des matériaux environnants. Dans cette personnalisation et métaphore continuée, farcie d’anecdotes qui transparaissent jusque dans les intitulés de quelques-unes de ses œuvres, tout est significatif de la situation de l’art plastique dans notre pays et du désir de Nacer Gouizi de l’amener à en sortir pour être enfin lui-même. On se trouve donc face à un cheminement artistique, lequel semble affirmation de l’art plastique comme denrée spirituelle, comme richesse culturelle, véhicule de notre vécu, de nos pensées, de nos sentiments, des mythes comme du quotidien. Nacer Gouizi peut même disparaître, le ferment portera l’artiste jusqu’à l’autoportrait et jusqu’à la signature, effaçant de ce geste les anagrammes et silences sur une identité qui se cherchait.

Kamel Bouslama