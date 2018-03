Dans la lucarne : Ressouder les rangs

Les Verts doivent encore attendre avant la prochaine échéance officielle contre la Gambie, début septembre 2018, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019, prévue au Cameroun. On ne dira pas alors qu’on n’a pas mis les pieds dans les choses sérieuses. Car, il n’y a plus sérieux que cette compétition assignée à Madjer et son staff, pour se qualifier, et surtout atteindre les demi-finales. Un objectif clair, net et précis, comme on l’avait fait avec le fameux Alcaraz. Ce dernier s’est «sucré» entre temps sans atteindre rien de probant. On peut même dire que son seul souci, était comment «soutirer», lui et ses adjoints, le maximum d’argent d’une fédération algérienne qui avait, faut-t-il le répéter, les «caisses pleines de fric». C’est ce qui d’ailleurs fait courir les techniciens. Ceci dit, les Algériens attendent énormément de la prochaine sortie, pas en amical, mais officiel, des Verts. C’est le moment pour eux d’estimer si on est sur la bonne voie. Car, estime-t-on, çà et là, que les matches amicaux ne sont pas un «baromètre» infaillible dans l’analyse que l’on peut faire de la prestation d’une équipe et surtout de sa véritable force. Il est clair qu’on n’a pas été bon face à l’Iran, notamment en première période. C’était si flagrant que le public algérien, qui avait garni les travées du stade de Graz, n’avait pas eu l’occasion de s’extérioriser. Il est presque resté «figé». Ce n’est pas à cause du froid, mais ce que les nôtres avaient montré devant une équipe iranienne qui n’a nullement était impressionnante. C’était plutôt une équipe qui a joué son jeu avec malice en donnant à l’efficacité toute son acception. Deux petites occasions sanctionnées par deux buts mettant au passage «groggy» leur adversaire. C’est à dire faire l’essentiel sans trop se dépenser en laissant le vis-à-vis presque «ligoté», sans réaction. Ce que les observateurs ont vu lors du remplacement de certains joueurs, considérés comme les «cadres» de l’équipe, avait commencé à inquiéter. De plus, l’ENA n’évolue dans un «cocon» comme ce fut le cas dans le passé. Avec l’internet et les réseaux sociaux, l’information circule à une vitesse grand «V». Déjà, on peut le voir dans le site des clubs où les joueurs incriminés jouent pour avoir ce que vous voulez connaître. C’est une question de débutant. Il y a aussi les «fuites» qui font que certains sont aussitôt informés et répercutent l’information aussi vite qu’ils l’ont reçue. Les fameux «motards» ! C’est ainsi qu’ils peuvent être au courant de tout ce qui s’y passe au sein de l’EN, avant tout le monde «quol kabira oua saghira». C’est devenu la mode pour ceux qui passent à longueur de journée sur les plateaux-TV. Ils vous diront «naâtikouim maâlouma (on vous donne une information)». La sélection nationale est «noyautée» de l’intérieur, puisque des informations très confidentielles sortent assez aisément et se propagent rapidement comme une «trainée de poudre». Avant même le début du match amical contre l’Iran, la mésentente entre Taïder et Madjer avait circulé et avant elle, l’information sur les cas Brahimi, Bentaleb et Bennaceur qui n’étaient pas blessés et sont partis pour d’autres raisons : incompatibilité d’humeur. Ce qui montre assez clairement que l’ambiance au sein des Verts n’était nullement au beau fixe contrairement à ce que l’on entend de la part du staff. Et la pomme de discorde a été apparente après les remplacements, dès la 30e minute de Hanni par Benmousqa, et à la 67’ de Mahrez par

El Melali. On avait vu ce que personne n’aurait aimé voir. Mahrez, il faut le préciser, est une «star mondiale » et il est suivi par tout le monde, notamment les grands clubs européens. Sa sortie, peut-être, programmée comme l’avait affirmé Ighil. Son remplacement était considéré par lui, pêut être, comme une méprise. La mésentente est réelle. Néanmoins, les observateurs sont en train de montrer du doigt l’épisode du vestiaire à l’époque de Rajevac en juin 2016. On avait vu que certains joueurs y faisaient la «pluie et le beau temps ». Même Raouraoua, aussi puissant soit-il, n’a pas réussi à le gérer. On retombe aujourd’hui aux mêmes travers. Indirectement, on n’est pas sorti de l’auberge. On est presque dans une spirale où il est facile d’y entrer que d’en sortir. On espère que les choses s’arrangeront avant le prochain match amical contre le Portugal en juin et non pas celui contre l’Arabie Saoudite en mai et qui se jouera avec les locaux.

Hamid Gharbi