NAHD : Les Sang et Or invaincus depuis… 17 matches !

Sans fanfares, le Nasr Hussein Dey continue son petit bonhomme de chemin en Ligue-1 Mobilis. Le club «Sang et Or» est revenu avec le gain du match lors de son déplacement, pourtant périlleux, chez l’USM Bel Abbes (0-1). Un succès précieux qui vient s’ajouter à une belle série de dix-sept matches sans défaite. Si ! Si ! Le NAHD n’a plus perdu en championnat depuis le match JSS-NAHD (1-0), le 17 octobre dernier, soit près de cinq mois d’invincibilité. C’est donc tout logiquement que le club husseindéen s’est installé confortablement à la 4e place à l’issue de cette 24e journée de la Ligue-1 Mobilis. «On ne fait pas de calcul. On gère notre parcours match par match. Nous préparons toutes nos rencontres avec le même sérieux. En ce moment, nous sommes sur une bonne série et on en profite à fond. Le groupe progresse et cela se vérifie sur le terrain. Pourvu que ça dure», a déclaré l’attaquant et capitaine, Ahmed Gasmi, en marge de la victoire face à l’USMBA. Si le NAHD vit actuellement l’une des saisons les plus fastes de cette dernière décennie, c’est aussi grâce à Bilel Dziri, un enfant du cru, qui a su, après le départ de Nabil Neghiz, reprendre les choses en main.

L’ancien milieu de terrain international a travaillé dans la continuité tout en y mettant du sien. Pour le moment, sa tactique a porté ses fruits. « On travaille sans pression. J’ai un groupe attentif qui donne le meilleur de lui-même à chaque match. Franchement, on ne se lance pas de défis, mais on ne se fixe pas de limites non plus. On gère match par match », a déclaré de son côté, Bilel Dziri, qui refuse de s’attarder sur ses chiffres, quand bien même éloquents.

Les Sang et Or ne le disent pas ouvertement, mais ils espèrent bien finir la saison sur le podium. Une place accessible à une compétition continentale.

Amar B.