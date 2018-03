Coupe d’Algérie : La finale le 1er mai

La finale de la Coupe d'Algérie se déroulera le mardi, 1er mai, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sans préciser le stade qui abritera la rencontre. La date a été entérinée jeudi dernier lors de la réunion mensuelle du Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) à Alger. Les demi-finales auront lieu, elles, les 13 et 14 avril, d'un côté la JS Kabylie et le MC Alger, et de l'autre l'USM Bel-Abbès et le CR Zaouia.