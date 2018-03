Tour d’Algérie cycliste-2018, 5e étape : Médéa - Bouira (126,5 km) : Mansouri s’accroche à son maillot jaune

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz Youcef Cheurfi

La 5e étape du Tour d’Algérie cycliste a encore une fois fait les affaires du sociétaire de l'UFC Blida, Abderahmane Mansouri, et du coureur de SOVAC, Youcef Reguigui. Le premier a réussi à préserver son maillot jaune au terme d'une étape de vitesse.

Le second a remporté l'étape pour la 2e fois consécutive. Cela au terme d'une course de vitesse sur un parcours vallonné avec un col de 2e catégorie dans les premiers kilomètres (Col de Ouizra), de fortes rafales de vent défavorable avec de la pluie, lors des premiers kilomètres, puis des descentes de 10°, avec des virages. Ainsi, Mansouri, qui a franchi la ligne d'arrivée au sein du peloton conduit par Azzedine Laâgab, du GSP, qui a décroché la 3e place de l'étape, ne lâche pas prise et s’accroche à son maillot jaune. C'est heureux qu'il se soit vu décerner à nouveau le maillot jaune du leader du Tour. Approché par nos soins, il a affiché sa joie, et dit : «Je tiens au maillot jaune, et je pense avoir fait ce qu'il faut tactiquement pour m'accrocher et préserver le maillot jaune que j'ai décroché lors de la 4e étape. Il est vrai qu'en raison de l'inexpérience de mes coéquipiers de l'UFC Blida et du fait que mon équipe soit amoindrie en raison de la chute vendredi de deux d'entre eux, qui ne sont plus concernés par le Tour, cela complique quelque peu ma mission. Cependant, la collaboration des coureurs du GSP m'a aidé à faire bonne figure. On travaille ensemble durant les courses d’étapes, et cela se passe plutôt bien. Je ferai de mon mieux pour me maintenir en tête du classement général et, pourquoi pas, remporter le Tour au final. Il faut savoir au fait que je ne suis pas au mieux de ma forme, du fait que je n'ai pas pris part à la compétition un mois durant, pour des raisons propres. Toutefois, ce Tour d'Algérie me permet de me retaper une bonne santé afin d'élever mon niveau de compétitivité.»



Reguigui récidive et surclasse tout le monde



Quant à Youcef Reguigui, il a dominé partenaires et adversaires en s'échappant dès le 20e kilomètre, semant tout le monde. Personne n'a réussi à le rattraper. Il a pratiquement couru l'étape en solo sur au moins 100 km. Une sacrée performance en soi. Il a franchi seul la ligne d'arrivée, le poing de la victoire en l'air. Il a réussi un chrono de 3h31'18", avec 2 minutes d'écart sur ses poursuivants. Heureux de sa 2e victoire d'étape, le sociétaire de SOVAC a affirmé, à sa descente du podium : «Je suis très heureux de cette autre performance. Gagner des étapes fait toujours plaisir lorsqu'on est coureur cycliste. C'était un bon parcours. Mon expérience aidant, j'ai vraiment pris du plaisir, lors de cette étape, même si faire environ 100 km en solo n'est pas une mince affaire. J'ai senti le coup, comme on dit, et une fois ma décision de semer le peloton prise, je n'ai pas hésité à me lancer. Ensuite, il fallait y croire et faire montre de ténacité et de détermination, avec un solide mental, qui permet d'aller jusqu'au bout. J'ai honoré mon équipe et je me suis fait plaisir aussi. C'est une bonne chose.» Le talentueux Yacine Hamza s'est quant à lui classé second dans cette 5e étape, avec un temps de 2h33'03". Azzedine Laâgab, 3e avec le même temps. Rien n'a vraiment changé au classement général, avec un statu quo qui persiste. Pareillement pour les maillots décernés, lors de la cérémonie de fin de course récompensant les coureurs. Ainsi, Hamza Yacine a préservé ses maillots vert et blanc, comme c'est d'ailleurs le cas pour Julien Amadori qui a gardé le maillot à pois, du fait qu'il n'y a pas eu de GPM, lors de cette 5e étape.



Kerboua salut la mobilisation de tous



Par ailleurs, comme depuis l'entame du Tour d'Algérie cycliste-2018, les autorités locales des wilayas de Médéa (Point de départ de l’étape) et de Bouira (Point d’arrivée de l’étape), avec les walis respectifs, ont marqué de leur présence le Tour d’Algérie cycliste. Il y avait de l’animation, des troupes traditionnelles, de la zorna, des danses folkloriques et une population en joie. Les petites bourgades et localités traversées par les cyclistes étaient pour la plupart jonchées de monde. C’est cela la magie du Tour. Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua, n’a pas caché son bonheur de voir autant de monde heureux autour de cet évènement : «Malgré quelques tracasseries, ont fait de notre mieux pour que le Tour d’Algérie soit une réussite. Je suis content de l’ambiance et de l’engouement qu’il suscite. Cela se passe plutôt bien, même si on a fait face à une campagne de dénigrement et de rumeurs qui a pour objectif de ternir l’image de la FAC. Dans toute action, il peut y avoir des imperfections et des insuffisances. On note tout, et on fera le nécessaire pour que cela aille mieux à l’avenir. Je tiens à remercier les autorités locales de toutes les wilayas qui ont accueilli le Tour d’Algérie, ainsi que toutes les forces de sécurité mobilisées en la circonstance. Merci aux citoyens, pour leur hospitalité et merci à tous ceux qui veillent jour et nuit à la réussite de ce Tour.»

