Ligue 1 (24e journée), USMH 2 - PAC 1 : Fekih sauve les siens

C'est un peu le match de la dernière chance pour les Harrachis, de l'entraîneur Abbes. La défaite précédemment, à Brakni, devant l'USM Blida, avait fait mal aux Jaune et Noir. Il devient alors impératif pour les locaux de bien réagir devant cette très bonne équipe du PAC. Ce match débutera sur les chapeaux de roues, puisqu'on n'a pas respecté le fameux round d'observation. Les deux équipes voulaient, chacune selon ce qu'elle recherche, inscrire d'emblée et prendre l'ascendant. Et il faut dire que les «visiteurs» ne se sont pas déplacés à El-Mohammadia pour faire de la figuration. En effet, sur une action rondement menée, les pacistes par Naïdji étaient à un «poil» d'ouvrir la marque si ce n'était le brio de Belhani, le gardien harrachi. Les poulains d'Abbes ne sont pas restés les bras croisés, surtout qu'ils étaient soutenus par un public acquis entièrement à leur cause. «On ne veut pas rétrograder. On sauvera l'équipe», avait affirmé Younès. Sur une action harrachie en «contres», Benrokia a failli battre Moussaoui. Celui-ci se mettra en évidence en captant brillamment la balle. Le match est très plaisant à suivre, avec une domination harrachie manifeste du fait que les gars de Paradou se contentent de museler leurs adversaires dans leur surface, tout en procédant par «contres». D'ailleurs, sur une action rapide, Naïdji ouvre la marque contre toute attente (41'). C'est un peu la «douche froide» dans le camp harrachi, et notamment au sein du public qui ne comprend rien. C'est même la grogne au moment où l'arbitre Aouina siffla la fin des premières 45 premières minutes de jeu. L'absence de Younès a vraiment pesé au sein de la formation banlieusarde. En seconde mi-temps, les locaux sont contraints de réagir s'ils veulent entretenir l'espoir de se maintenir en Ligue 1. La reprise a été longue suite aux palabres entre l'arbitre et Abbes. Finalement, Abbes sera expulsé en rejoignant les tribunes privant son équipe de ses conseils tout en lui compliquant la tâche. Toutefois, les Harrachis, par Beraki, à deux reprises, ratent l'inratable. La pression est intenable dans la surface du PAC, où les locaux ont mis le pied sur le champignon pour rétablir d'abord l'équilibre. Les rushs sont omniprésents, mais Moussaoui et sa défense tiennent toujours bons jusque-là. Le suspense est vraiment porté à son paroxysme, mais la solution n'est toujours pas trouvée chez les Harrachis. Sur un penalty accordé aux locaux, Hadj Bouguèche égalisera pour les siens (63'). Les Harrachis feront rentrer Meddane et Aït Abdelmalek et Fekih en vue de renforcer l'équipe pour mieux finir et marquer ce but victorieux attendu par tous. Une fin de partie palpitante et surtout ouverte. En fin du compte, les Harrachis, sur le fil, inscrivent le deuxième but par Fekih (86') après un service judicieux d'Aït Abdelmalek. Coaching gagnant pour ainsi dire. C'est la délivrance ! Cette équipe harrachie avait du cœur et n'a pas abdiqué en croyant jusqu'au bout. Du coup, elle n'est plus dans une position de relégable.

H. G.