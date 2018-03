Ligue 1 (24e journée) : Le MCA sur le podium

Cette 24e journée a été largement favorable au MC Alger, qui a pu gagner deux précieuses places en passant de la cinquième à la troisième, juste derrière le MC Oran.

Il doit cela à sa nette victoire, au stade du 5-Juillet, devant une équipe de l’USMBlida qui ne voulait pas céder (4-1). Il faut dire que malgré le but de Hachoud inscrit, dès la 12e minute, les blidéens ont égalisé par Aïssa Ney (20’). En seconde mi-temps, les poulains de Casoni ont tout simplement « cartonné » sur un doublé de Derrardja (61’ et 67’) et Souibaâ (74’). Le MCA ratera un cinquième but sur penalty par Chaouci en tirant sur le gardien Ouadah. L’USMA, qui avait une occasion de rejoindre le MCO à la deuxième place, ne serait-ce que provisoirement, s’est fait battre par une équipe du CRB très courageuse et surtout très motivée pour assurer son maintien. Le penalty transformé par Belaïli (34’) a été suffisant pour rendre le sourire à Taoussi et son groupe. C’est l’un des meilleurs matches du Chabab de Belouizdad durant le présent exercice. Au bas du tableau, très belle est la réaction des gars de Tadjenanet qui ont réussi à venir à bout d’une équipe de la JSSaoura, pourtant assez solide. Il y eut d’abord l’ouverture du score par Kodjo Doussé (26’) avant que Demane, sur coup franc, ne « tue » le match en fin de partie. Victoire méritée qui fait quitter les places de relégables depuis une certaine période. L’empoignade entre l’USB et la JSK avait été très intense entre deux équipes qui sont encore dans une situation des plus difficiles. Les biskris se sont crus hors de danger lorsqu’El Okbi avait ouvert la marque. En fin de partie, Benaldjia parviendra à rétablir l’équilibre. Avec 23pts chacun, on ne peut pas dire que les deux larrons se sont tirés d’affaire. On peut même dire qu’ils ont fait du surplace. Certes, la JSK a un match en retard qu’elle jouera ce mardi, à Tizi-Ouzou, contre le MCA, mais... L’usb, par contre, a compliqué sa situation, surtout qu’elle ne gagne plus à domicile depuis déjà sa défaite devant l’USMA (1 à 0). Le NAHD est allé à Bel Abbès confirmer sa bonne passe actuelle avec 17 matches sans défaite. Cela nous rappelle un certain parcours du MAHD (Milaha), en 1977, du temps des Zarabi, Akak (Ellah Yerhamou), Fergani, Zarabi, Guendouz, Kheddis (Ellah Yerhamou) et les autres où il n’avait pas perdu pendant 17 matches. Billal Dziri va-t-il battre ce record ? La question reste posée. Toujours est-il, et à six journées de la boucle finale, chaque point perdu aura son pesant d’or. Il est donc certain que la prudence doit être de mise pour ne pas le regretter plus tard. Cela ne servira alors à rien si l’on ne prend pas ses prédispositions!

HAMID GHARBI



Résultats :

DRB Tadjenanet 2 JS Saoura 0

USM Bel-Abbès 0 NA Hussein Dey1

CR Belouizdad 1 USM Alger 0

MC Alger 4 USM Blida 1

USB 1 JSK1