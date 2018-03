Production d’ail : Mila, un pôle national

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué, hier à Mila, que les agriculteurs seront accompagnés dans les différentes filières, notamment dans l’opération de stockage de l’ail, avec l’objectif «d’assurer sa commercialisation à travers le pays, et la possibilité de procéder à son exportation».

S’exprimant au cours d’une visite effectuée à la ferme pilote Maazouzi Lakhdar de Oued Nedja, où une exposition sur le secteur agricole a été présentée, M. Bouazghi a souligné que «la wilaya de Mila constitue un pôle d’excellence dans la production de l’ail particulièrement», ce qui implique, a-t-il affirmé d’œuvrer à faire de cette région «un pôle national d’excellence dans l’exportation de cette matière en vue de réduire la facture d’importation».

Il a, dans ce contexte, rappelé que pas moins de 10.000 quintaux d’ail ont été importés la saison dernière, affichant l’ambition de son département «d’arrêter toute importation d’ail dès 2019». M. Bouazghi, valorisant l’expérience du partenariat public/privé dans la ferme pilote de Oued Nedja, a attesté de l’efficacité de cette stratégie qui permet, selon lui, «d’augmenter la valeur ajoutée du secteur agricole et d’en diversifier les activités». La superficie dédiée à la culture de l’ail dans la wilaya de Mila est estimée à 1.900 hectares, dont la plupart est localisée au sud de la région, a-t-on noté, ajoutant que la Direction des services agricoles table sur la collecte de plus d’un million de quintaux de cette plante potagère pour l’exercice en cours. In situ, le ministre a appelé à l’intensification de l’accompagnement des agriculteurs et à une meilleure organisation en vue de valoriser les filières agricoles.

Il a aussi insisté sur l’octroi de concessions dans le secteur des forêts, comme «moyen de lutte contre les feux». M. Bouazghi a mis l’accent sur la nécessité de développer l'agriculture de montagne, notamment dans les filières oléicole, arboricole et apicole, saluant les efforts déployés dans la wilaya dans le domaine de l'oléiculture, qui totalise 11.000 hectares. Le ministre devra inspecter un complexe laitier à Oued El Athmania, avant de poser la première pierre du complexe de stockage de céréales d'une capacité de 50.000 tonnes à Teleghma, et de visiter une unité de transformation de tomate d’une capacité de 1.300 tonnes/jour.



Aller vers l’industrie agroalimentaire et l’exportation



Les assises nationales de l’agriculture prévues le 23 avril prochain valoriseront «le travail réalisé dans le secteur et évalueront les capacités pour aller vers l’industrie agroalimentaire et l’exportation», a indiqué M. Abdelkader Bouazghi. Au cours d’une conférence de presse tenue à la ferme Kasseh Laâbidi, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Mila, le ministre a précisé que ces assises nationales de l’agriculture débattront du taux de participation du secteur dans l’exportation et permettront de mieux cibler les stratégies à mettre en place, pour un développement agricole durable. Il a déclaré que ce prochain rendez-vous qui réunira les différents intervenants, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs, institutions financières, experts, représentants de l’encadrement central et local, des chambres d’agriculteurs et des associations professionnelles ouvrira un espace de réflexion autour du secteur, ses réalités et ses perspectives. M. Bouazghi a fait savoir, dans ce contexte, que depuis l’an 2000 le secteur de l’agriculture connaît des mutations «très positives marquées par des acquis résultant de la sage politique menée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Le ministre a détaillé que 3.000 milliards de dinars ont été mobilisés depuis 2000 pour concrétiser les programmes nationaux du développement agricole au profit des agriculteurs et producteurs et pour assurer la disponibilité des ressources hydriques nécessaires au développement du secteur, soulignant que le secteur assure 70% des besoins du pays en produits agricoles. Il a aussi attesté que «le saut qualitatif» du secteur agricole concrétisé à travers les différents programmes de développement a permis la création d’un million de postes d’emploi dans le secteur, rappelant que les prochaines assises de l’agriculture aborderont les thèmes liés entre autres au foncier agricole, aux ressources hydriques, à la formation, à l’innovation, l’organisation interprofessionnelle et l’exportation.