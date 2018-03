Education nationale : Tamazight sera généralisé sans consultation

«Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a tranché. Le tamazight est une langue officielle et nationale», c’est en ces termes que la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit a coupé court, et de manière catégorique, à une rumeur selon laquelle il y aurait lancement d’une consultation pour la généralisation de l’enseignement de tamazight. S’exprimant jeudi dernier en marge de la conférence des cadres du secteur, la ministre a fermement précisé que tamazight n’a pas besoin d’une consultation pour être généralisé à travers l’ensemble du territoire national.

Regrettant le fait que cette rumeur a été reprise par plusieurs titres de presse, elle a ainsi appelé les journalistes à faire preuve de vigilance, les invitant à faire valoir davantage de professionnalisme pour faire face à ceux qui ciblent le secteur de l’Education nationale. «Les journalistes doivent vérifier leurs informations avant publication, et ce, en remontant jusqu'à la source», a-t-elle insisté, mettant l’accent sur la disponibilité des cadres de son département en matière d’accès à l’information. Mme Benghabrit a réitéré en outre l’engagement de la tutelle en faveur de la promotion et la généralisation de l’enseignement de cette langue dans les 48 wilayas du pays, en application des dispositions de la nouvelle Constitution qui prévoit une généralisation graduelle de cette langue. Ainsi, la volonté politique de l’Etat, guidée par le Président de la République, pour la généralisation de cette langue devenue deuxième langue officielle en Algérie depuis 2016, aux côtés de l’arabe, sème ses fruits sur le terrain. Cela démontre «l’intérêt majeur» qu’accorde l’État algérien à tamazight dans le cadre de sa constitutionnalisation, étant donné que cette langue est «l’une des composantes de l’identité nationale». La ministre de l’Education nationale s’est engagée en outre à poursuivre les efforts déployés en faveur de la généralisation du tamazight sur l’ensemble des wilayas du pays. Elle avait déjà annoncé, rappelle-t-on que tamazight, qui est enseigné actuellement dans 38 wilayas, sera généralisé aux 10 autres wilayas dès la prochaine rentrée. «L’enseignement de la langue tamazight sera élargi à une dizaine de wilayas à partir de la rentrée scolaire 2018/2019 et renforcé dans les 38 autres où il existe déjà» avait-elle précisé, soulignant que le nombre de classes ouvertes pour l’enseignement de la langue amazighe dans chaque wilaya, sera intégré dans les critères d’évaluation de la performance des directeurs de l’Education. Une importante mesure dont l’objectif essentiel vise la promotion de tamazight. A ce sujet, la ministre avait fait savoir que d’importantes décisions ayant trait à la promotion de tamazight ont été prises, annonçant l’ouverture de 300 nouveaux postes d’enseignants spécialisés en tamazight en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Il convient de rappeler la volonté politique de donner la place qu’il faut à la langue tamazight par l’instauration de plusieurs mesures concrètes visant, notamment sa promotion et sa généralisation à travers le territoire national. Mme Benghabrit avait mis l’accent sur le rôle de l’école qui constitue le vecteur de l’affirmation de l’identité algérienne et de la consolidation de l’unité de la nation, soulignant que le tamazigh au même titre que l’arabe et l’islam font partie du socle identitaire des Algériens.

Kamélia Hadjib