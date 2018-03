Lutte contre le cancer : pour une prise en charge de qualité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis l’accent vendredi dernier, sur l'impératif de la définition du schéma régional qui identifie les établissements intervenant dans la prise en charge des cancéreux, tout en insistant sur la mise en place de «mesures organisationnelles» garantissant à tous les patients une prise en charge de qualité.

Garantir un accès rapide au diagnostic, c’est ce qu’il n’a cessé de répéter tel un leitmotiv dans son allocation prononcée à l’ouverture d’une rencontre internationale consacrée à la problématique du cancer de la prostate, organisée par la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO), en collaboration avec l'Association médicale arabe contre le cancer (AMAAC). Qualifiant «d’obligatoire» la mise en place du «parcours normalisé» du cancéreux, il a recommandé à ce propos le recours à une «lutte multisectorielle» contre les facteurs de risque, en s'appuyant «prioritairement» sur le mouvement associatif, dont l'action «doit être soutenue par les pouvoirs publics pour assurer des messages crédibles et de proximité».

Obligatoire l’est également, insiste le ministre, le fait d’assurer une formation continue et le développement des compétences pour les spécialistes des secteurs public et libéral, à travers la mise en place de mécanismes réglementaires les mieux adaptés. Il considère tout aussi nécessaire de «tout mettre en œuvre» au profit des médecins généralistes qui sont, dit-il «aux avant-postes du système national de santé».

Tout en rappelant que les cancers figurent parmi les principales causes de mortalité dans le monde, M. Hasbellaoui a noté la tendance évolutive de cette maladie, le nombre de nouveaux cas devant augmenter d'environ 70% au cours des deux prochaines décennies. Abordant l'incidence du cancer de la prostate en Algérie, il a fait état de 10 cas pour 100.000 personnes en taux brut contre 13,1 pour 100.000 personnes en taux standardisé, se référant aux données du Registre national du cancer pour l'année 2015. Il a préconisé de faire du dossier de tous les cancers «une des priorités devant bénéficier de cet essor qualitatif», estimant, à ce propos, que «toutes les conditions matérielles sont réunies pour bonifier le développement infrastructurel en augmentation constante». Idem pour ce qui est du «gisement de compétences nationales existantes en matière de lutte contre cancer».

Celles-ci, poursuit le ministre «doivent être libérées des contraintes et des servitudes de la désorganisation», de même qu'elles «doivent être à l'écoute des évolutions thérapeutiques enregistrées à travers le monde, dans le domaine de la prise en charge du cancer. Il a soutenu, par ailleurs que la création du Réseau national des registres du cancer, le premier du genre à l'échelle africaine, permet à l’Algérie de disposer de «données fiables conformément aux standards internationaux requis».



Le registre du cancer est un élément essentiel du système d’information



Selon M. Hasbellaoui, «le registre du cancer est un élément essentiel du système d’information sanitaire». Son utilité réside dans sa capacité à déterminer, surtout les cas de patients atteints de cancer, la tendance de la maladie, l’évolution et la répartition géographique de la maladie, a-t-il expliqué. Le principal défi était «de disposer de données fiables relatives aux cancers qui ont une importance majeure dans la prise de décision, dans le cadre du plan national cancer» appuie-t-il. C’est donc dans la perspective de disposer d’une base de données des cancers en Algérie que le ministère, s’appuyant sur l’expérience acquise et reconnue sur le plan international à travers les registres du cancer d’Alger, d’Oran et de Sétif, a entrepris cette démarche.

En effet le ministre a assuré que le plan national anti-cancer (2015-2019), a permis de renforcer et d’institutionnaliser les registres de cancer existants et leur généralisation à travers l’ensemble des wilayas.

Il a ajouté que «l'évaluation annuelle du réseau national des registres du cancer vise, notamment à présenter et à partager les résultats des activités du réseau, institutionnaliser la rétro-information dans ce domaine, identifier les défis et arrêter la feuille de route dans le souci de l’amélioration de la qualité de l’information».

Il rappellera en outre que l’amélioration de l’offre en oncologie médicale se traduit aujourd’hui par l’existence de 41 services et 77 unités fonctionnels couvrant les 48 wilayas, avec la disponibilité des médicaments d’oncologie. Quant à l’amélioration de l’offre en radiothérapie, celle-ci se traduit par l’existence de 36 accélérateurs linéaires fonctionnels dont 10 au niveau du secteur privé contre 7 accélérateurs en 2013, a-t-il souligné. A cela s'ajoutent 12 autres accélérateurs qui sont en cours d’installation au niveau de 4 centres de lutte contre de cancer (El Oued, Béchar, Adrar et Tizi-Ouzou) et qui seront fonctionnels au courant de cette année, ce qui a permis de ramener les délais d’attente au niveau des meilleurs standards internationaux.

Salima Ettouahria