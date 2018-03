Permis à points : Lancement officiel ce matin

Le permis de conduire à points sera lancé officiellement aujourd’hui, au Centre national de production des titres et documents sécurisés d'El-Hamiz (Alger), en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui.

L’opération se fera de manière «graduelle» et s’étalera sur cinq années, le temps de récupérer l’ensemble des permis en circulation. Il faut rappeler que le retard accusé était justifié par des soucis techniques, dont la nécessité de mettre en place le fichier national. Avec une échelle de 24 points, le permis à points est un document de bord qui sera délivré à tous les détenteurs de permis, devant être obligatoirement présenté aux services de sécurité si ces derniers le réclament.

Il est appelé à «concilier» entre prévention et répression. Les points seront retirés selon la gravité des infractions et des délits routiers commis. Le retrait des points se fera selon un barème qui distingue 4 degrés de contraventions et nécessitant un retrait de 1 à 6 points selon leur nature et 10 points retirés en cas de délit.

L'automobiliste a la possibilité de récupérer ses points dans le cas où il n'aura commis aucune infraction au cours d'une période s'étalant de 3 à 4 ans depuis la dernière infraction relevée, ou s'il suivra une formation en conduite à ses frais. Mais lorsque le solde de points est à zéro, le permis de conduire est alors retiré et le conducteur sera soumis à l'obligation de refaire sa formation de A à Z. Il ne pourra postuler pour un nouveau permis de conduire qu'au bout d'une période de six mois. Ce délai est porté à un an dans le cas où le permis ferait l’objet de deux invalidations sur une période de cinq ans. Concernant les nouveaux permis (moins de deux ans), connue dans le jargon administrative de période probatoire, le permis de conduire est crédité d’un capital de 12 points seulement. Lors de cette période, l’infraction commise entraîne l’annulation du permis de conduire.



Quatre degrés de contraventions passibles de retrait de un à six points



Dans le nouveau système des sanctions, les infractions aux règles de la circulation routière sont donc classées, selon leur gravité, en contraventions et délits. Quatre degrés de contraventions donnent lieu à un retrait de 1 à 6 points, assorti de paiement d'amendes forfaitaires. Si le mis en cause ne s’en acquitte pas au bout de 30 jours, deux points supplémentaires seront automatiquement retirés du permis.

Les contraventions de 1er degré sont passibles du retrait d'un point. Il s’agit notamment de défauts d'éclairage, de la signalisation ou de freinage.

Les contraventions de 2e degré seront sanctionnées du retrait de deux points. Elle sont relatives par exemple à la vitesse des véhicules sans moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque, à la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons. Quant aux contraventions de 3e degré, au nombre de 22, elles portent sur le retrait de 4 points.

On pense plus particulièrement aux dispositions relatives aux limitations de vitesse des véhicules, au port de la ceinture de sécurité, à l'usage manuel du téléphone portable ou l'écoute par les deux oreilles par apposition du casque d'écoute radiophonique durant la conduite, à la distance légale entre les véhicules en mouvement, à l'arrêt ou au stationnement dangereux, à l'arrêt et au stationnement abusif, gênant la circulation routière, à l'interdiction du transport des enfants ayant moins de 10 ans aux places avant, à la circulation, l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express et à l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles.



Renforcer la sécurité routière



Il y a aussi dans cette catégorie au port obligatoire du casque pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes, le dépassement de la vitesse limite prévue pour la catégorie de conducteurs titulaires d'un permis de conduire probatoire, la priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés, le respect des bonnes règles de conduite, à l'émission de fumées, de gaz toxiques et de bruits au-delà des seuils fixés, la dernière catégorie des contraventions, celle du 4e degré, est passible de retrait de 6 points.

S. A. M.