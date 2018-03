FLN : Les méga projets dans le Grand Sud traduisent l’intérêt accordé à cette région

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a affirmé, hier à Tamanrasset, que "les grands projets retenus pour le Grand Sud traduisent l’intérêt qu’accorde l’Etat au développement de ces régions de l’extrême Sud du pays".

S’exprimant lors d’un regroupement régional des cadres du FLN et responsables des six mouhafadate du FLN du Grand Sud tenu à la maison de la culture de la capitale de l’Ahaggar, M. Ould Abbes a souligné que "Les grands projets de développement retenus pour le Grand Sud reflètent l’intérêt de l’Etat, à sa tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de développer et de promouvoir les secteurs de développement dans ces régions de l’extrême Sud du pays" Le SG du FLN qui a, à ce titre, fait savoir que "le fonds de développement du Sud sera renfloué" d’une enveloppe supplémentaire à même de renforcer les efforts de développement, tous secteurs confondus, dans les régions du Grand Sud, a mis en exergue l’intérêt qu’accorde l’Etat pour la prise en charge des préoccupations des citoyens de ces régions, à travers la levée de gel sur certains projets, notamment dans les secteurs de la Santé et de l’Education. L’intervenant a, après avoir mis l’accent sur la nécessaire préservation de ces acquis et la protection de l’unité du peuple algérien et celle du territoire national, a indiqué que sa formation politique "demeure la première force politique du pays", ajoutant que "les acquis réalisés s’inscrivent au titre de la feuille de route tracée par le parti du FLN dans tous les secteurs, et qui constituent la base de cette feuille s’étalant de 2020 à 2030". Le SG du parti du FLN a appelé, à adhérer aux différents corps constitués, à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), et de rester vigilants. Poursuivant son intervention, M. Ould Abbes a passé en revue certaines haltes historiques du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a, a-t-il dit, "assumé d’importantes missions dans la région durant la guerre de Libération nationale, dont l’unification des rangs de toutes les tribus de la région pour faire face, comme un seul homme, à l’ennemi colonialiste". Ce regroupement régional a donné lieu à la projection d’un film documentaire sur la visite en 2009 du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la wilaya de Tamanrasset. Cette rencontre régionale a été sanctionnée par la lecture d’une motion des Mouhafadate du parti du FLN de l’extrême Sud du pays rendant un grand hommage au Chef de l'Etat, pour ses efforts louables dans le développement des wilayas Sud , et valorisant la décision de création des nouvelles wilayas déléguées dans le Sud du pays. Ils ont, dans leur motion, réitéré leur soutien au Président de la République, à ses décisions et leur engagement à accompagner le programme présidentiel de réforme et de développement. Les Mouhafade se sont, à cette occasion, félicités de l’officialisation de la langue amazighe, la consécration du Yennayer, fête nationale, avant de souligner que "la population du Sud demeure attachée aux valeurs de la défense de la patrie, la protection de sa sécurité, de sa stabilité, de son économie et la contribution aux efforts de l’édification".