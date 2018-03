Ennahda : Appel à la création d'une maison de la fatwa

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi a appelé hier à Bordj Bou Arreridj, à la création d'une institution nationale de la fatwa pour éviter les influences extérieures voulant imposer un islam loin des valeurs nationales. Le secrétaire général a dénoncé les dernières déclarations de certaines personnes sur l'islam des Algériens et a déclaré que la maison de la fatwa permettra de protéger nos jeunes des courants destructeurs.

M. Douibi a insisté également sur le rôle des hommes de religion qui doivent selon lui concilier les citoyens avec leurs institutions et préserver celles-ci des effets destructeurs de l'activité parallèle qui gangrène la société et met à mal les fondements de l'État.

F. D.