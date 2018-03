FFS : Des assises sociales le 7 avril

Le Front des Forces Socialistes tient le 7 avril prochain des assises sociales devant débattre des voies et moyens susceptibles de concrétiser les concepts d’Etat de droit et des libertés, a annoncé hier, à Ain Defla le secrétaire national chargé du suivi des affaires juridiques de ce parti. "La part de lion de ces assises sera consacrée à la concrétisation de l’Etat social tel que mentionné dans la proclamation du 1er Novembre 1954 et la plate-forme du congrès de la Soummam à la faveur d’une conférence qui sera donnée à l’occasion", a indiqué Mahiout Nora, au cours d’une rencontre organisée à la veille de la célébration de la journée du militant se rapportant à la commémoration de l’assassinat de l’un des fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH), Me Ali Mecili. Deux panels figurent également au menu de ces assises dont le premier sera consacré aux répressions dont ont fait l’objet les syndicats autonomes ces derniers temps au moment où le second sera dédié aux associations et à la Ligue des Droits de l’Homme, a-t-elle déclaré, signalant que les assises en question visent essentiellement à débattre des mécanismes juridiques à même de solutionner les problèmes dans lesquels se débat la société de façon générale.