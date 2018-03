Parti des Travailleurs : Le dialogue pour apaiser le front social

Quant à la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune a appelé hier à Constantine, au dialogue et à la concertation pour "la résolution des problèmes soulevés dans les différents domaines". "Le front social enregistre des mouvements de contestations dans les domaines de la santé, l’enseignement supérieur et l’éducation nationale, notamment d’où l’urgence d’ouvrir des canaux de dialogue, de communication et de concertation pour trouver les solutions adéquates", a souligné Mme Hanoune au cours d’une rencontre régionale regroupant les cadres de son parti, issus de 7 wilayas de l’Est du pays, tenue à la salle Ahmed Bey.