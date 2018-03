Parti de la liberté et de la Justice : Donner espoir à toutes les franges de la société

De son côté, le président du Parti de la liberté et de la Justice, Mohamed Saïd a réaffirmé, vendredi à Alger, l'attachement de son parti à la nécessité de "constituer un consensus national à même de donner espoir à toutes les franges de la société, et ce par souci de préserver la sécurité et la stabilité du pays". Dans une déclaration à l'ouverture des travaux de la 2e Conférence nationale des élus du parti, M. Mohamed Saïd a indiqué que "le consensus national ne se réalisera qu'à travers un dialogue constructif basé sur la sagesse et la logique pour dégager des solutions aux désaccords et pour que les parties fassent preuve de responsabilité, de pragmatisme et d'abnégation". "Il est important de consentir des efforts en vue de se diriger vers un changement positif pour faire sortir la société de cet état de stagnation qui paralyse les énergies", a souligné M. Saïd, estimant que le changement volontaire "protège et renforce les fondements de l'Etat qui repose sur la loi et la justice et qui est renforcé par la morale et les nobles valeurs".