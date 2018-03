Effets des essais nucléaires dans le Sud : Le temps est venu pour effectuer des études

Le président du Conseil national d'évaluation de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, mercredi à Oran, que l'heure était venue d'effectuer des études sur les effets des essais nucléaires français dans le Sud algérien. «Il est temps pour l'Algérie d'effectuer des études nécessaires sur les effets des essais nucléaires français dans le Sud algérien», a souligné Mustapha Khiati, dans une déclaration à la presse, en marge d'une journée d'étude sur le thème «Innovation-cancer», précisant que les moyens humains et matériels dont dispose aujourd'hui l'Algérie lui permettent d'effectuer ce travail. «Des recherches doivent être menées pour déterminer les effets des essais sur les humains, la faune et la flore, et l'environnement de manière générale, partant des moyens énormes dont dispose le pays qui lui permettent de se lancer dans ce genre de travail», a-t-il affirmé. Le nombre de personnes atteintes de cancers «est en augmentation constante en Algérie, et les zones isolées du Sud du pays font les frais des essais nucléaires» effectués par l'armée coloniale française, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui sur les humains, les animaux et l'environnement, a-t-il dit.