Tébessa : Hommage à Lamine Derbal

La famille révolutionnaire de Tébessa a revisité, au musée El-Moudjahid Mahmoud-Guenez, la mémoire du chahid Lamine Derbal, premier martyr de la guerre de Libération dans cette wilaya relevant de la Wilaya 1 historique, à l'initiative de l'association nationale Mechaâl Echahid. Les participants à cette rencontre, tenue sous le slogan «Le prix de la victoire», ont évoqué Lamine Derbal (1898-1954) et rappelé que le martyr était connu par sa rébellion contre l'autorité française et sa lutte farouche contre le colonisateur, et ce avant le déclenchement de la guerre de Libération. Dans ce contexte, Dr Farid Nasrallah, chef département de l'histoire et de l'archéologie à l'université Larbi-Tebessi, a indiqué que Lamine Derbal était parmi les premiers révolutionnaires qui ont rallié les rangs de l'Armée de libération nationale juste après son retour de la Tunisie. Il a rapporté que le martyr avait contacté le moudjahid Lazher Chrait au Djebel Labiod où ils avaient constitué la cellule de collecte d'armes et d'approvisionnement aux moudjahidine, et avait occupé également, a ajouté le même intervenant, le poste de responsable du comité révolutionnaire de l'unité et du travail dans la région Aurès Nemamcha. Courageux, Lamine Derbal était tombé au champ d'honneur avec deux autres martyrs issus d'Oued Souf, le 24 décembre 1954 au Djebel Onk, dans la commune d'El-Ouanza, dans une embuscade tendue par les forces coloniales contre les moudjahidine de la wilaya de Tébessa, a rappelé le même spécialiste en histoire. Pour sa part, le wali de Tebessa, Ataallah Moulati, a insisté, à l'ouverture de cette rencontre, sur «l'importance de préserver la mémoire historique de la wilaya de Tébessa», appelant à «l'enregistrement des hauts faits d'arme de la région et des biographies des moudjahidine».