Colonel Si El-Haouès : Courage et abnégation

Le 59e anniversaire de la mort de colonel Si El-Haouès (1923-1958) a été commémoré, jeudi dans la commune M'chounech (wilaya de Biskra), en présence des autorités locales, du secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El- Houari, des moudjahidine et des membres de la famille du martyr. À cette occasion, la bravoure et les sacrifices du chahid Ahmed Benabderezak, appelé Si El-Haouès, ont été évoqués, avant de se rendre à son domicile, dans la commune de M'chounech, où un de ses compagnons d'armes, le moudjahid M'barek Baghoura, a souligné «le courage et l'abnégation du Si El-Haouès qui activait dans la Wilaya I historique avant de rejoindre la Wilaya VI».

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El-Houari, a indiqué, dans son allocution présentée à cette occasion au musée Colonel Si El-Haouès, que la commémoration de tels événements «permet de préserver la mémoire nationale», ajoutant que «les chouhada ont, à travers leurs sacrifices, œuvré à inculquer l'amour de la patrie aux générations de l'indépendance».