Le combat du Colonel Amirouche : Pour une Algérie indépendante, unie et solidaire

Le combat du colonel Amirouche Aït Hamouda, chef de la Wilaya III historique, tombé au champ d'honneur le 29 mars 1959 à Djbel Thameur (M'sila), était un «message pour une Algérie indépendante, unie et solidaire», a souligné, hier a Tizi Ouzou, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Présent à Tassaft Ouguemoune (commune d'Iboudrarène), village natal de ce héro de la guerre de Libération nationale, pour assister à la commémoration du 59e anniversaire de la mort du colonel Amirouche, M. Zitouni a appelé les jeunes à s'inspirer du parcours de ce «grand homme qui avait une vision et une dimension nationales». Le ministre a souligné que «les enfants de la Kabylie, particulièrement, ont une lourde responsabilité dans la préservation de la mémoire des martyrs et des valeurs portées et transmises par tous ceux qui ont pris les armes pour libérer le pays du joug colonial», car, a-t-il relevé, «la majorité des officiers et responsables militaires de l'Armée de libération nationale (ALN) sont issus de cette région, et l'histoire en est témoin». Abordant la question de l'écriture de l'histoire, M. Zitouni a rappelé que son département a lancé un travail d'écriture des faits et évènements, et de collecte de témoignages sur la guerre de Libération nationale, «sans aucun tabou ni interdit», soulignant que «la seule ligne rouge dans cette démarche est l'atteinte aux constantes et à l'unité nationales». «L'Algérie, qui s'est libérée du joug colonial au prix du sacrifice de ses enfants, et du terrorisme, grâce aux services de sécurité, jouit aujourd'hui de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, ses enfants agissent en un seul homme pour une l'Algérie prospère en restant fidèles aux valeurs de la Révolution et unis autour des constantes nationales et des fondements de la République», a-t-il dit. Lors de cette même commémoration, qui a commencé par un recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des martyrs, où le ministre et la délégation qui l'accompagnait et de nombreuses organisations de la société civile étaient rassemblés au carré des Martyrs du village Tassaft, la Fondation Colonel Amirouche a honoré des moudjahidine, dont Hamou Amirouche, Rachid Adjaoud, Pr Mustapha Laliame, le général Ben Maâlem, décédés, et Slimane Laichour et Djoudi Attoumi. À cette occasion, des moudjahidine ont apporté leur témoignage sur le parcours du colonel Amirouche, dont l'ancien officier Mohamed Tahar Bouzeghoub (Wilaya I historique) qui a rappelé, notamment son charisme qui a fait de lui un «rassembleur». Il a également souligné le rôle de ce chef de la Wilaya III dans la formation de futurs cadres de l'Algérie indépendante, en envoyant des jeunes faire leurs études à l'étranger. Le fils du colonel Amirouche, Nourredine Aït Hamouda, a appelé, lors de ce rassemblement, à écrire l'histoire «sans censure», et invité le ministre des Moudjahidine à donner «plus de place» dans les manuels scolaires, aux héros et résistants algériens, et «pas seulement à ceux qui ont fait la Révolution», citant en exemple le roi amazigh Koceila, car, selon lui, «tant qu'on n'aura pas une vision apaisée de l'histoire, on ne pourra pas se réconcilier avec notre identité».



Un homme qui ne s’est jamais départi de son humanisme



Le colonel Amirouche Aït Hamouda (1926-1959), chef de la Wilaya III historique, était un leader militaire qui «ne s'est jamais départi de son humanisme», ont témoigné, ce week-end à Tizi Ouzou, des moudjahidine. S'exprimant à l'occasion d'une table ronde organisée par le musée régional du Moudjahid pour la commémoration du 59e anniversaire de la mort de ce chef historique tombé au champ d'honneur en compagnie du colonel Si El-Houas à Djebel Thameur, d’anciens maquisards de la guerre de Libération nationale, dont Aït Ahmed Ouali, Laichour Slimane et Si Ouamer Azwaw, ont mis en exergue la «générosité du colonel Amirouche envers les siens, sa disponibilité envers les moudjahidine qui étaient sous son commandement et son humanisme envers les prisonniers». «Il se préoccupait toujours de la situation des moudjahidine et accordait une attention particulière aux blessés en s'assurant de leur prise en charge», ont-ils témoigné. Des valeurs qui ont fait que «tous les combattants l'aimaient», a insisté Ouali Aït Ahmed dit Si Ouali, ancien officier de l'ALN. Cette dimension de la valeur humaine, on la retrouve chez lui-même dans le traitement qu'il réservait aux prisonniers. Il cite l'exemple de la prise par les moudjahidine et grâce à la complicité de Zernouh Mohamed de Zaafrane dans la région de Djelfa, du poste militaire colonial d'El-Horane du côté de M'sila, et qui s'est soldée par la récupération de plusieurs chargements d'armes et de munitions, d'effets militaires, de rations alimentaires et autres, et durant laquelle 17 militaires français ont été faits prisonniers. Parmi les prisonniers, il y avait le chef du poste, le lieutenant Olivier Dubos, que le colonel Amirouche a voulu échanger contre le lieutenant Salhi Hocine d'El-Kseur, mais l'armée coloniale a répondu par l'exécution de Salhi Hocine. L'autre prisonnier libéré par ce même responsable historique de la Wilaya III était le pasteur Lester Griffith qui a été libéré après plus de trois mois passés au maquis, non sans que le colonel Amirouche lui remette un bon pour lui rembourser sa voiture brûlé par les moudjahidine, lors de son arrestation. «Ce pasteur, qui a rejoint les États-Unis d'Amérique, est devenu le porte-voix de l'ALN dans ce pays, qu'il a réussi à faire gagner à la cause algérienne pour l'indépendance», a souligné Si Ouali Aït Ahmed.