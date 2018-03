Bechar : Moins de 4 personnes par logement

Le taux d'occupation par logement (TOL) dans la wilaya de Bechar a été ramené à 3,7 personnes par logement à fin 2017 contre 6,6 en 1998, à la faveur des différents programmes d’habitat initiés par l’Etat, a-t-on appris de la directrice locale de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). «Ce taux qui est inférieur au taux national d’occupation par logement (TNOL) qui est de 4,8, a pu être réalisé grâce aux efforts déployés localement pour la concrétisation d’une série de programme d’habit ê a précisé à l’APS Aïcha Saïdi . Il s’agit notamment d’un programme global de 32.206 logements, touts types confondus, dont 20.200 unités relevant de l’habitat rural, 9.200 logements publics locatifs (LPL),1.206 autres promotionnels aidés (LPA),1.500 unités AADL,100 logements promotionnels publics (LPP), ainsi qu’un programme de 692 logements de fonction destinés aux secteurs de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieure et de la recherche scientifique, selon la même source . Le taux d'occupation par logement dans cette région du sud-ouest du pays pourra même être revu à la baisse les années prochaines, grâce aux nouvelles opérations lancées au titre du plan quinquennal de développement 2015/2019 dans le secteur de l’habitat, en plus d’un nouveau programme de 6.000 aides financières pour la poursuite de la satisfaction de la demande en matière de l’habitat rural à travers les 21 communes de la wilaya. Il s’agit également de 1.500 nouvelles unités de la nouvelle formule logement promotionnel aidé (LPA), a-t-elle encore ajouté. Plus de 7.000 lots de terrain destinés à l’auto construction à travers la commune de Bechar seront aussi attribués «prochainement» après l’achèvement des travaux de viabilisation, a fait savoir la directrice de l’OPGI de Bechar. (APS)