AADL2 : décisions de pré-affectation avant le 15 avril

Bonne nouvelle, les citoyens habitant dans des logements exigus, et des appartements dont la superficie ne dépasse pas les 50 m2, et ce, quel que soit le nombre de chambres. En effet, ceux-ci peuvent désormais bénéficier d’un logement AADL. Cette importante décision prise par le ministère de l’Habitat donne la possibilité aux citoyens qui occupent des habitations qui ne répondent pas aux normes, d’acquérir des logements plus spacieux dans le cadre des programmes de cette formule d’habitat. Le directeur général de l’Agence national pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), Said Rouba qui s’est exprimé cette semaine dans une émission télévisée a affirmé que dorénavant, le droit d’accéder à un logement AADL ne sera plus conditionné par le nombre de chambres, mais par la superficie du bien. A ce sujet, M. Rouba qui a annoncé par là, la modification du critère de sélection pour l’acquisition d’un logement de la formule location vente, a souligné que cette décision a été prise pour lever toute ambigüité relative à la sélection des candidats éligibles au programme AADL. Pour le directeur général de l’Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement, les enquêtes effectuées dans le cadre du processus de sélection des candidats au programme AADL, ont révélé certaines anomalies, citant de ce fait le cas des citoyens qui occupaient des F1 d’une superficie de 70m² et ayant bénéficiés d’un logement AADL. «Il est inconcevable qu’un citoyen possédant un logement F1 d’une superficie de plus de 70 m² peut être bénéficiaire de la formule location vente, alors que celui qui habite un F2 de 30 m² soit exclu» a-t-il expliqué, ajoutant que «c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de modifier ce critère en vue de permettre à tous ceux qui occupent des habitations dont la superficie est inférieure à 50 m² de souscrire à ce programme public et donc postuler à un nouveau logement plus spacieux». Concernant les dossiers des recours AADL1, M. Rouba a indiqué que près de 7.000 dossiers de recours formulés ont été acceptés, tandis que 2.000 autres dossiers ont été refusés.



Les souscripteurs pour un logement F3 peuvent le changer pour un F4, vu le surplus enregistré en la matière



Pour les souscripteurs de l’AADL 2, le responsable a révélé que les enquêtes ont été achevées par l’ensemble des services concernés, faisant part de l’existence de 4500 souscripteurs dont les fiches signalent qu’ils ont des biens ont été instruits à l’effet de déposer leurs dossiers de recours dans un délai de 15 jours. Il a, en outre, évoqué le cas des souscripteurs dont l’état civil a changé depuis 2013. Poursuivant ses propos M. Rouba a expliqué que de nouvelles mesures ont été prises à ce sujet, permettant aux citoyens qui se sont mariés après la souscription de choisir entre le désistement au profit d’une autre personne ou opter pour une copropriété, précisant que cette option implique la présence des noms des deux conjoints sur les réaffectations. Le DG de l’AADL a, par ailleurs, affirmé que « les citoyens ayant perdu leur travail après souscription au programme AADL ne seront pas exclus «, citant, au même titre, le cas de ceux ayant bénéficié d’une augmentation de leurs salaires. Saisissant l’occasion, M. Rouba a annoncé la remise avant le 15 avril prochain des décisions de pré-affectations aux souscripteurs au programme AADL2, ayant payé la deuxième tranche après avoir effectué le choix des sites, et ce à travers le site Web de l’Agence Nationale pour l'Amélioration et le Développement du Logement, précisant que ces souscripteurs seront en mesure de changer leurs appartements de F3 contre un F4, du fait que cette formule connait un surplus en la matière. Il convient de rappeler que pour les deux prochaines années, il est prévu la réalisation de 130.000 logements toutes formules confondues au titre de l'exercice 2018 et de 118.000 autres unités au titre de 2019. S'agissant de la formule location-vente AADL qui représente 17% de l'offre publique, les travaux ont été lancés pour la réalisation de 323.702 unités alors que 64.963 unités ont été achevées, 258.709 unités sont en cours de réalisation et 26.298 unités non encore lancées. Notons que le nombre de souscripteurs dans cette formule s'est élevé à 561.348 souscripteurs, dont 79.858 inscrits dans le programme AADL 1 et 435.992 dans le programme AADL 2.

Kamélia Hadjib