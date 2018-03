Site des 1007 logements de Saoula : Remise des clés aux bénéficiaires

M. Mourad Zemali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présidé, hier matin, avec M. Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires du site 1007 logements à Saoula (Alger), dans le cadre du programme du Fonds National de péréquation des œuvres sociales (FNPOS).

Lors de son intervention M. Abdelwahid Temmar affirmera qu'avec «la mobilisation de tous les efforts au niveau central et local, notamment le wali d'Alger qui veille sur le suivi des projets, tous les logements inscrits au programme 2018 seront distribués cette année aux familles concernées». Il assurera que dans une semaine au plus tard, un très grand nombre de logements de la formule logement location-vente (AADL) seront livrés à leurs nouveaux propriétaires dans la wilaya d'Alger. Le ministre ajoutera que son département «poursuivra sa mission en continuant la distribution des logements inscrits dans les différents programmes tout au long de l'année 2018», avant de féliciter les familles bénéficiaires des logements qui ont été inscrits dans le cadre du programme FNOPS. De son côté le wali d'Alger M. Abdelkader Zoukh précise que les opérations de relogement au niveau de la capitale continueront durant toute l'année 2018. «Après l'achèvement de la troisième étape de la 23e opération de relogement qui concerne 3.000 familles, il sera procédé, très prochainement, au lancement de la 24e opération de relogement au profit de milliers familles occupant des habitations précaires», a indiqué, le wali lors de son intervention. M. Zoukh annonce que «dans le cadre des opérations de relogements à Alger, il ne reste pas moins de 84.000 logements en cours de réalisation ajoutés à aux 40.000 autres ainsi que 12.000 logements qui seront construits dans le cadre de la formule Logement social participatif (LSP)». Sur un autre volet, le ministre du Travail a affirmé que «le dialogue entre les partenaires sociaux, les opérateurs économiques et l'Etat est, comme l'a déclaré le Président de la république, le socle et la construction du développement économique de notre pays, un développement fort et efficace».

Evoquant la question des activités syndicales, le membre du gouvernement a souligné que les organisations syndicales doivent se soumettre aux lois de la République, elles étaient dans l'obligation de déposer hier au niveau du ministère de la Justice un document mettant en avant leur taux de représentation dans chaque entreprise. Néanmoins, le ministre précisera que les syndicats qui n'ont pas déposé le document en question avant la date sus-citée, ne seront pas sanctionnés : «cela ne voudra pas dire que l'agrément de ces organisations sera gelé ou que celles-ci ne pourront plus activer», néanmoins, selon lui ces organisations syndicales, «n'auront plus la possibilité de prétendre à la revendication et la négociation». Le ministre ajoutera que la loi autorise les syndicats, pour ne pas leur faire perdre leurs droits à la négociation et la revendication, à déposer les dossiers de représentations à une autre date, par exemple à la fin avril ou à la fin mai. M. Zemali poursuivra ses précisions en indiquant que cette procédure est une «bonne chose» pour l'organisation syndicale à travers laquelle elle pourra «mesurer réellement son poids dans le secteur qu'elle représente, ce qui lui permettra d'évaluer et de renforcer ses activités». Pour ce qui est du nombre de syndicats ayant déposé leurs dossiers au niveau du ministère de la Justice, M. Zemali a préféré ne donner aucun chiffre jusqu'à l'expiration du délai du 31 mars, tout en précisant qu'«un grand nombre d'entre elles n'ont toujours pas effectué leur dépôt».

Au sujet des mouvements de grèves à répétitions qui ont secoué plusieurs secteurs ces derniers mois, le premier responsable du secteur de l'emploi estimera que «l'observation de la grève est un droit mentionné dans les articles 70 et 71 de la Constitution».

La Constitution et la législation algériennes «consacrent la liberté de constitution d'association, le droit syndical, le droit de grève et le droit de participation», souligne le premier responsable du secteur du travail, qui a mis en avant, dans ce sens, les articles 70 et 71 de la Loi 16-01 portant révision constitutionnelle. Les grévistes doivent savoir qu'une grève doit être observée dans le cadre de la loi. Les syndicats doivent respecter les dispositions juridiques régissant le droit de grève, a tenu à rappeler le ministre soulignant toutefois que «toute organisation syndicale ne disposant pas de 20% de représentation ne peut appeler à une grève».

Mohamed Mendaci