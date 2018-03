Éclairage : Élargir l’éventail

Aujourd’hui, l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme lui confère un statut de maîtrise de cette question d’actualité internationale, aux côtés de son inflexibilité quant à l’ingérence dans les affaires intérieures des pays ou le droit des peuples à l’autodétermination.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu à le mentionner à de multiples reprises, notamment auprès des partenaires de l’Europe de l’Est. C’est notamment le cas en invitant son homologue roumain, avec lequel il a évoqué, en plus du terrorisme, un large éventail de domaines de coopération.

Le ministre avait rencontré auparavant ses homologues bulgare, serbe et croate, lors d’un périple effectué dans cette région d’Europe où il a trouvé marques de sympathie et volonté ferme de coopération et d’amitié.

Une amitié qui ne date pas d’hier. En Bulgarie, pays qui assure la présidence de l’Union européenne depuis janvier 2018, M. Messahel a procédé, avec son homologue, à l’évaluation effective des relations avec Sofia en termes de relance du dialogue politique et de partenariat économique. L’occasion lui a aussi été donnée de clarifier les perspectives à terme avec l’Union européenne. Il en fut de même à Zagreb et à Belgrade, où l’Algérie, respectée et hautement considérée pour ses positions internationales fermes, trouve écho à son vœu de relancer tout un éventail de domaines de coopération. L’histoire récente est d’ailleurs jalonnée de maints épisodes de liens forts et amicaux entre notre pays et ces pays de l’ex-bloc de l’Est, tant pour l’aide fournie pendant la guerre de Libération, que pour leur assistance dans les domaines technique, éducatif, énergétique…

Le ministre des Affaires étrangères a profité de ces visites pour s’entretenir avec notre communauté dans la région, et l’assurer des efforts soutenus que déploie l’Algérie pour édifier un État de droit fort qui tend vers le développement socio-économique et dans lequel ils ont toute leur place.

Dans sa valise, M. Messahel a ramené une série d’accords signés, prémices d’une longue coopération qui profitera à tous les partenaires.

L’Algérie, en diversifiant ses contacts et ses relations avec ces pays, s’extirpe forcément des carcans imposés à d’autres nations par la finance internationale et les politiques néocolonialistes. Elle a tant à proposer.

Kamel Morsli