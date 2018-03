réconciliation entre les deux villes libyennes, Misrata et Zentan : L'Algérie salue l’Accord

L’Algérie a salué hier l’Accord de réconciliation qui vient d’être conclu entre les deux villes libyennes Misrata et Zentan, sous le signe de la réconciliation pour la patrie, soulignant que cet accord constitue «un pas dans la bonne direction en vue de la réconciliation et de l’entente nationales en Libye». «L’Algérie, qui a toujours plaidé en faveur de la réconciliation et du dialogue entre les frères libyens, salue l’accord de réconciliation qui vient d’être conclu entre Misrata et Zentan, sous le signe de la réconciliation pour la patrie», a indiqué dans une déclaration à l’APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Elle (l’Algérie) souligne l’importance des principes qu’il a consacrés en faveur d’un État de droit, de l’unification des institutions nationales, y compris une armée unie sous une autorité civile, à même d’assumer pleinement son rôle dans la préservation de la sécurité et de l’intégrité territoriale de la Libye et dans la lutte contre le terrorisme», a-t-il ajouté. «L’Algérie considère que cet Accord, qui exprime l’attachement du peuple libyen à une solution politique, constitue un pas dans la bonne direction, en vue de la réconciliation et de l’entente nationales», a indiqué M. Benali Cherif.

«L’Algérie formule l’espoir que cette initiative puisse susciter une dynamique de réconciliation à travers toute la Libye, bâtie sur l’intérêt suprême du peuple libyen et en dehors de toute ingérence étrangère, seule à même d’ouvrir la voie à un règlement définitif de la crise que connaît ce pays frère et voisin», a-t-il conclu.

Des représentants des villes libyennes de Zentan et Misrata se sont rencontrés mercredi dernier, rendant public un communiqué final, dans lequel les deux parties ont souligné «la nécessité d’unifier l’armée et la police sous une autorité civile, et de combattre le terrorisme sous toutes ses formes».