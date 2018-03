Le MAE roumain entame une visite officielle : Renforcer le dialogue politique : « L’Algérie, un des marchés les plus importants pour la Roumanie »

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, a entamé, hier, une visite officielle de deux jours en Algérie, à l’invitation de son homologue, Abdelkader Messahel. M. Melescanu a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène, par M. Messahel. La visite du chef de la diplomatie roumaine en Algérie donnera lieu à une évaluation exhaustive de l’état et des perspectives des relations bilatérales, ainsi qu’au renforcement du dialogue et de la concertation politique de haut niveau entre les deux pays.

Les deux parties évoqueront, dans le volet économique, les voies et moyens permettant de lancer des partenariats entre les entreprises des deux pays, plus particulièrement dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et de la formation. Il sera question également d’examiner, dans le domaine scientifique, les possibilités de coopération entre les universités des deux pays, à travers la conclusion d’accords de coopération. Les deux parties aborderont aussi le cadre juridique bilatéral visant à renforcer la coopération dans le domaine culturel, de la formation professionnelle, de la justice, du tourisme et des archives. Ils échangeront, entre autres, leurs appréciations respectives sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

«L’Algérie et la Roumanie sont liées par des liens d’amitié traditionnels, et cette visite permettra de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales», avait indiqué le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.



L’Algérie est un des marchés les plus importants pour la Roumanie



M. Melescanu a affirmé que l’«Algérie est un des marchés les plus importants pour la Roumanie», exprimant le souhait de son pays de «relancer» la coopération bilatérale. «L’Algérie est un pays très important pour la Roumanie, et constitue un des marchés les plus importants», a déclaré à la presse, M. Melescanu, à son arrivée à l’aéroport Houari-Boumediène, affichant la volonté de son pays d’«approfondir» les relations entre les deux pays. «J’attache beaucoup d’importance à cette visite, car il y a une très forte volonté de notre part de relancer les relations bilatérales. Nous pouvons faire encore beaucoup de choses ensemble», a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie roumaine a indiqué, par ailleurs, que le but de sa visite est de discuter également avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel, la possibilité de booster les intérêts de l’Algérie au sein de l’Union européenne, dans la perspective de la présidence du Conseil de l’UE qui sera assurée l’année prochaine par la Roumanie.