Conférence internationale sur le Droit des peuples à la résistance : Les travaux couronnés de succès

Le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a salué, hier à Alger, la réussite de la 6e Conférence internationale sur «Le Droit des peuples à la résistance : le cas du peuple sahraoui», qui a été une occasion de renouveler l'engagement et la solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance.

Dans une déclaration à la presse au terme des travaux de la Conférence, qui s'est déroulée sur deux jours à Alger, le Président sahraoui a tenu à adresser ses remerciements au Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et à travers lui au peuple algérien et à l'Algérie toute entière, sous la direction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour «cette rencontre qui a réuni le mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui en cette conjoncture particulière que traverse la cause sahraouie». Cette conférence, dont les travaux ont été couronnés de succès, a permis de «renouveler l'engagement, la solidarité et la défense des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», a affirmé le Président Ghali.

Saluant la solidarité de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie, le Président Ghali a déclaré que «c'est une position immuable à laquelle le peuple algérien nous a habitués depuis le temps où nous étions sous colonisation étrangère, une situation malheureusement perpétuée par nos voisins, censés être un appui, et qui au moment où nous nous apprêtions à récolter les fruits de nos sacrifices, nous ont plongé à nouveau dans les affres de la colonisation».

S'exprimant à l'ouverture de la 6e Conférence internationale, le Président sahraoui avait salué le soutien de l'Algérie, «pays de résistance par excellence», pour la cause du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination de par sa position claire, indéfectible et compatible avec la légalité internationale, rappelant que l'Algérie «soutient toujours les causes de libération dans le monde, à leur tête la cause du peuple sahraoui.

M. Ghali avait précisé, en outre, qu'il était «inacceptable de voir les Nations unies, responsables directs de la zone de conflit au Sahara occidental, absents pour la protection et la surveillance des droits de l'homme», saluant ensuite le soutien de l'Algérie à la cause sahraouie et au droit de son peuple à l'autodétermination.

Le président a réaffirmé son soutien aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU visant à convaincre le Maroc de retourner à la table des négociations, sans condition préalable, exprimant l’entière disposition de la partie sahraouie à reprendre les négociations pour la résolution du conflit au Sahara occidental. Invité de la Chaîne I de la Radio nationale, le Président Ghali a exprimé le vœu de voir les «efforts de l’envoyé onusien couronnés de succès, souhaitant qu’il puisse convaincre le Maroc de retourner à la table des négociations, d’autant plus que le Maroc est l’agresseur qui entrave les décisions de l’ONU». M. Ghali a exhorté la communauté internationale à exercer des pressions sur le Maroc pour l’amener à respecter les résultats du libre choix du peuple sahraoui, dans le cadre du référendum sur l’autodétermination, ajoutant que la RASD sera «la première à respecter les résultats du vote du peuple sahraoui» concernant son avenir. S’agissant de la spoliation des richesses des Sahraouis par le Maroc, le Président Ghali a appelé la communauté internationale à œuvrer à «l’arrêt du pillage méthodique des richesses du Sahara occidental orchestré par l’occupation marocaine et à permettre au peuple sahraoui de bénéficier de ses droits et de l’affranchir de sa dépendance aux aides internationales». Il a appelé, dans ce sens, à ne pas inclure les terres et les eaux territoriales du Sahara occidental dans tout accord entre le Maroc et l’UE, appelant au respect «de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) concernant cette question». M. Ghali a rappelé que la décision de la CJUE avait contraint de nombreuses entreprises à cesser les activités de pêche dans les eaux territoriales du Sahara occidental, souhaitant que d’autres entreprises puissent se retirer également de cette activité et que cesse la spoliation des richesses du peuple sahraoui». Evoquant l’état de santé des détenus sahraouis dans les geôles marocaines, après leur grève de faim, M. Ghali a dit que «l’état de santé des détenus constitue une préoccupation majeure, non seulement pour nous, mais également pour les organisations des droits de l’homme et l’opinion publique internationale». «Ces détenus ont été indûment emprisonnés, à l’issue de procès iniques et contraires aux lois internationales», a-t-il estimé. Le Président sahraoui a appelé le secrétaire général de l’ONU à intervenir pour sauver la vie de ces détenus, en raison du mauvais traitement qui leur est infligé par l’administration pénitentiaire marocaine. Il a exhorté également les organisations de défense des droits de l’homme à mener une campagne pour leur libération, sans condition préalable». (APS)

Accélérer l’organisation du référendum

Les participants à la Conférence ont appelé le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, à accélérer l’organisation du référendum d’autodétermination dans la dernière colonie d’Afrique, courant 2018, à mettre fin à l’occupation marocaine illégale au Sahara occidental et à permettre à son peuple de jouir de l’indépendance et de la liberté. Cet appel intervenait dans le cadre d’une pétition, adressée au SG de l’ONU et au président américain, Donald Trump, signée par des militants internationaux ayant pris part à la Conférence. «Vu la notoriété dont vous jouissez au niveau international et les responsabilités qui vous incombent en vue de faire respecter la Déclaration mondiale des droits de l’homme, nous fondons de grands espoirs en votre personne en vue de contribuer à mettre fin à l’occupation marocaine dans la dernière colonie d’Afrique et garantir au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination», ont indiqué les participants à l’adresse du M. Guterres. Les participants ont également appelé le SG de l’ONU à accélérer «l’organisation du référendum d’autodétermination dans le Sahara occidental courant 2018», soulignant qu’en cas «d’échec de cette démarche, il y a lieu d’exiger et de faire pression sur le Maroc pour mettre fin à son occupation illégale du Sahara occidental». La pétition a rappelé, à ce propos, que «le Royaume du Maroc a, de tout temps, entravé une solution juste et équitable à la question sahraouie», et ce en dépit des efforts consentis par l’ONU, depuis 27 ans déjà et depuis près d’un demi-siècle, lorsque le peuple sahraoui s’est vu promettre pour la première fois de recouvrer son indépendance». Les participants ont appelé, par ailleurs, au «retrait de toute aide internationale, en particulier celle octroyée par les Etats-Unis au Maroc et ce jusqu’à la libération totale de tous les prisonniers politiques détenus et persécutés dans les geôles marocains». Ils ont exigé, enfin, du Royaume du Maroc de mettre fin à ses manœuvres visant à entraver l’action de la Minurso et ses tentatives récurrentes en vue de spolier les ressources naturelles du Sahara occidental.

La guerre de la communication doit être gagnée



Les amis et militants de la cause sahraouie (observateurs) venus des quatre coins du monde, ont exprimé leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime, réitérant leur engagement à le soutenir dans son combat pour l’autodétermination. La présidente du Comité suisse de soutien au peuple sahraoui, Christine Perregaux, a appelé à faire «respecter les droits du peuple sahraoui en faisant valoir l’article 1 de la Convention de Genève qui évoque les droits des peuples à l’autodétermination», soutenant que «cette occasion permet de chercher et trouver ensemble comment le soutenir plus efficacement et faire respecter urgemment cette convention parce que la situation est dramatique pour les Sahraouis». Mme Perregaux a, dans le même contexte, tenu pour responsable tous les Etats, signataires de cette convention, de la situation au Sahara occidental ainsi que du non-respect du droit international humanitaire que subit le peuple sahraoui. «Le temps presse, la résistance doit être sur tous les fronts, à la fois commune et spécifique», a-t-elle martelé, appelant à donner et fournir tous les moyens de faire de cette lutte pacifique une arme qui va conduire à la fin de la colonisation. Elle a, à ce titre, appelé à «continuer le travail collectivement et se soutenir mutuellement dans les luttes que nous voulons mener pour apporter assistance et solidarité au peuple sahraoui et tous les militants qui vivent dans cette situation intenable». Elle a souligné la priorité de la bataille des médias et de la communication pour mieux faire connaître la question sahraouie aux peuples du monde. «La guerre de la communication doit être gagnée pour qu’enfin tout ce qui se passe au Sahara occidental sur tous les fronts devienne public», a-t-elle insisté. De son côté, le parlementaire kenyan, Didou Ali Rassi, a salué le peuple sahraoui dans sa lutte à l’autodétermination, soulignant que cette conférence représente un espace de réflexion par rapport à la question de la décolonisation sur notre continent. A cet effet, M. Ali Rassi a exhorté l’Union africaine (UA) à prendre en charge les conflits du continent et à accompagner le peuple du Sahara occidental dans son combat pour son indépendance. Selon le parlementaire kényan, en plus de l’occupant marocain et de l’Union européenne (UE), «tous les autres pays qui dénient le droit du peuple sahraoui doivent être incriminés», appelant à cet égard les Nations unies à assumer leurs responsabilités envers le peuple sahraoui. Pour sa part, Marina Matteo universitaire et présidente de l’Association Argentine d’Amitié avec la RASD, s’est félicitée de la signature du premier accord d’échange avec l’université sahraouie de Tefrab lors de la première édition de cette conférence qui s’est déroulée en Algérie. Selon elle, l’université peut également aider à la lutte du peuple sahraoui et combattre le mur de la honte. Le président de l’Association de solidarité avec le peuple sahraoui en Slovénie, Ales Skornsek-Ples, a indiqué que «cette conférence qui montre l’engagement du peuple algérien à soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte, est aussi une occasion pour nous les peuples de nous rencontrer et transmettre le message de la paix, de la démocratie et du respect». Pour M. Skornsek, le conflit peut empirer si on ne travaille pas ensemble, appelant la communauté internationale UE, ONU, à «régler le conflit le plus tôt possible». Le conférencier a regretté, à cette occasion, la position de l’UE et celle de la Slovénie la qualifiant de «schizophrène» à l’égard des droits du peuple sahraoui. «L’UE, au lieu soutenir l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental, exhorte les deux parties (Maroc et le front Polisario) à cesser les violences, alors que c’est le Maroc seul qui procède par violence», a-t-il souligné. «Nous devons sensibiliser la communauté internationale, nous devons joindre nos forces pour trouver une solution à la dernière colonie en Afrique», a-t-il conclu.

Plus de 300 personnes représentants 51 pays, ont participé à la 6e Conférence sur le droit des peuples à la résistance, qui s’est tenue durant deux jours à Alger. (APS)