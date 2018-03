Conférence internationale sur le Droit des peuples à la résistance : Solidarité renouvelée

Défi relevé pour le Comité National Algérien de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (CNASPES) et l’ambassade de la RASD qui ont co-organisé deux jours durant à Alger la 6e Conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, le cas du peuple sahraoui. Parmi les objectifs assignés à cette conférence figuraient ceux de réaffirmer la solidarité des participants au peuple sahraoui et de donner à sa juste cause plus de visibilité, force est de reconnaître que ce pari a été relevé haut la main.

Des interventions de qualité auront contribué au succès des travaux de cette conférence internationale.

Pour le président du CNASPES, Saïd Ayachi, cette rencontre a permis d’exprimer une solidarité sans faille en faveur des Sahraouis. «Vous n’êtes pas seuls. Tous les militants sont avec vous jusqu’à l’indépendance, et la mobilisation se poursuivra jusqu’à la création de votre Etat», dira Saïd Ayachi dans son allocution de clôture.

Cette conférence, qui marquera de l’avis de tous «une étape importante», a été sanctionnée par une déclaration finale, dans laquelle les participants ont réaffirmé la légitimité du combat de libération du peuple sahraoui, et sa résistance pacifique, contre l’occupation marocaine.

Si les 309 participants venus des quatre coins de la planète ont salué «la position constante et courageuse de l’Union africaine» en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, ils ont néanmoins «exigé de l’ONU d’honorer rapidement son engagement d’organiser un référendum d’autodétermination. Relayant l’appel lancé par le président sahraoui à soutenir les efforts déployés par l’envoyé personnel du SG de l’ONU en vue de relancer les négociations entre le Maroc et le Polisario, les participants ont vivement encouragé, dans leur déclaration finale, Horst Köhler «à persévérer dans sa mission pour aboutir à une solution juste et définitive du conflit et qui puisse permettre au peuple sahraoui de choisir librement son destin, à travers un référendum d’autodétermination libre et transparent, sous supervision des Nations unies.»

Conscient de la difficulté de la tâche dévolue à l’émissaire onusien «les participants sollicitent tous les Etats du monde à lui accorder aide et assistance». Les violations répétées des droits de l’homme par le Maroc au Sahara occidental ont été par ailleurs dénoncés.

Les témoignages poignants de militants sahraouis qui vivent dans les territoires occupés n’ont pas laissé indifférents les défenseurs des droits de l’homme qui en appellent à l’ONU, à l’Union européenne, à l’UA, aux ONG internationales et à tous les militants des droits de l’homme de par le monde, à garantir rapidement par tous les moyens possibles le respect et la protection des droits de l’homme et exiger la libération immédiate de tous les prisonniers sahraouis, ainsi qu’une enquête impartiale sur les personnes sahraouies disparues. Dans ce cadre les participants se déclarent mobilisés pour appuyer auprès du Conseil de sécurité l’élargissement du mandat de la Minurso à la protection et au respect des droits de l’homme au Sahara occidental. Et parce que le Maroc bénéficie du soutien de la France et de l’Espagne, les participants se sont adressés spécifiquement à ces deux pays pour qu’ils cessent «sans tarder leur soutien injuste à la position marocaine, et pour leur demander d’honorer les valeurs de leurs Etats respectifs en adoptant, dans ce conflit des positions politiques claires et conformes au droit international et à la volonté du reste de la communauté internationale».

Sur un autre registre de la lutte menée par les Sahraouis, les participants à la conférence internationale d’Alger ont appelé à «l’arrêt immédiat de la spoliation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental, et interpellent, à ce sujet, notamment l’UE ainsi que certains gouvernements, à respecter la légalité internationale, et exécuter sans tarder les jugements de la Cour de justice de l’UE, de décembre 2016, et de janvier 2018.»

Dans ce cadre, les participants dénoncent un double langage et une contradiction fondamentale dans les positions de l’UE vis-à-vis du conflit du Sahara occidental. La probité et la droiture des hauts magistrats de la cour de justice de l’UE sont cependant saluées. Par ailleurs la conférence a rendu hommage aux parlementaires européens qui se saisissent du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Ils demandent à l’ONU et à toutes les agences spécialisées et concernées, ainsi qu’à toutes les institutions internationales humanitaires d’apporter une assistance efficace et multiforme aux réfugiés sahraouis. Ils appellent aussi à «renforcer les rangs du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui dans son combat pour la liberté, en contribuant dans tous les espaces de mobilisation, à faire aboutir ses revendications justes et légitimes».

Les organisateurs de la conférence qui aspiraient à donner plus de visibilité politique et une plus grande résonnance médiatique au combat des Sahraouis peuvent aussi se réjouir. La présence importante de professionnels des médias les conforte dans leur quête. Ces derniers — sollicités de relayer le message du peuple sahraoui en lutte, afin de briser l’embargo médiatique organisé par le Maroc à propos des réalités du Sahara occidental et sur la résistance héroïque des Sahraouis — sont repartis avec la conviction que la lutte menée par les Sahraouis est légitime et qu’elle mérite un plus grand intérêt des médias.

Nadia Kerraz

Consolider les institutions



Comment passer d’une logique de solidarité à une émergence politique, et par quel moyen consolider les institutions sahraouies à même d’aider le peuple sahraoui à définir ses stratégies, maintenir sa persévérance dans le combat pour l’autodétermination, ont été les points retenus des interventions lors de la Conférence. Fabio Marcelli, le président des juristes démocrates italiens, qui a affirmé avoir assisté à une des audiences du procès des prisonniers du groupe Gdeim Izik, condamnés sans preuves , a évoqué la violation de tous les pactes juridiques possibles par les autorités marocaines. Il s’agit d’une parodie de justice contre le droit international, a-t-il estimé, soulignant l’impératif de trouver d’autres formes de lutte, de faire campagne internationale, pourquoi pas, pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination. De l’Amérique latine, du Chili précisément, vient Esteban Silva, président de l’Association chilienne et latino-américaine des amis de la RASD. Ce dernier a évoqué deux points, le premier celui des moyens permettant de passer de la solidarité à l’action. Il faut, pour lui, continuer de lutter pour le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et combattre pour qu’il se réapproprie ses richesses spoliées. Le second point, tel décrit par M. Silva, consiste en la recherche d’une meilleure façon de construire la viabilité de l’Etat sahraoui. Nous devrons travailler pour un agenda de solidarité international, dans le domaine cultuel, économique et politique, seule logique nécessaire pour accompagner le peuple sahraoui. D’un autre coté, la panaméen Leonardo Alfonso Kam Binns, parlementaire, également responsable des relations internationales du parti révolutionnaire démocratique (PRD), s’est dit satisfait du 1er jour de la Conférence internationale sur le droit des peuples à l’autodétermination, et que le Panama ne compte pas arrêter de soutenir le peuple sahraoui. Le pays a reconnu en juin 1978 la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ce qui constitue un fait transcendantal pour les Panaméens, a dit M. Binns. Il faut aider le peuple sahraoui à définir ses stratégies, ses tactiques, son rythme. Quel que soit la forme du combat qu’il choisirait, économique, politique et diplomatique, on le soutient, a-t-il assuré. Ce responsable, a évoqué dans ce sillage, l’échec du Conseil de sécurité à organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental, après 25 de l’adoption du plan de règlement du conflit du Sahara occidental. Il a suggéré, à cet effet, de soumettre à l’Assemblée générale des Nations unies (AG) une proposition d’exploiter les points non-exploités au niveau restreint du Conseil de sécurité de l’ONU. L’AG compte 54 pays membres. La solidarité aide à vaincre, s’est-il chargé de dire. De son coté, le parlementaire espagnol, Carmelo Barrio, président de l’Intergroupe espagnol des Parlements autonomes (composé de 17 Parlements autonomes de l’Europe), a annoncé la tenue dans une semaine à Saragosse (la capitale de la région de l’Aragon, au nord-est de l’Espagne), d’une conférence pour approfondir les actions en faveur du peuple du Sahara occidental qui doit, d’ailleurs, être fier de ses institutions qui ne cessent de se consolider.

Les participants rendent hommage au président Bouteflika

Les participants à la 6e Conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, le cas du peuple sahraoui ont rendu un hommage appuyé à l’Algérie et au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la constance dans la position politique algérienne dans le conflit du Sahara occidental, position adossée à des principes historiques et intangibles et à la légalité internationale. «Nous adressons nos sincères salutations et profond respect à Son Excellence, M. le Président Abdelaziz Bouteflika pour le rôle efficient qu’il a joué durant son long parcours de combattant et qu’il ne cesse de jouer en faveur de la libération et de l’indépendance des peuples et leur droit à la liberté, à l’émancipation et à la dignité», ont affirmé les participants dans un message adressé au Président de la République. Un prix lui a été décerné. Il a été remis à la sénatrice Leïla Taieb par le Président sahraoui, M. Brahim Ghali.

N. K.



M. Messahel reçoit le nouvel ambassadeur sahraoui

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu jeudi dernier au siège du ministère des Affaires étrangères (MAE), M. Abdelkader Taleb Omar, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du MAE.