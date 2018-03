Parti FLN : vérités et réalisations

Le secrétaire général du parti du FLN, Djamel Ould Abbès, a présidé, mercredi dernier à Alger, l’installation de la commission d’élaboration du bilan des réalisations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont le document sera présenté comme programme du parti et de son candidat pour l’élection présidentielle de 2019. Une fois finalisé, ce document sera présenté au Président de la République et au Comité central du parti «qui se réunira le mois prochain» puis «au peuple en 2019», a précisé M. Ould Abbès qui a affirmé que l’élaboration de ce bilan «n’a pas été facile, mais était indispensable avant le début de l’année prochaine». Répondant aux questions des journalistes, M. Ould Abbès a indiqué que le contenu de ce bilan constituera «la base du programme du parti pour la décennie 2020-2030», refusant cependant, et malgré l’insistance des journalistes, de révéler qui sera le candidat du parti pour la prochaine présidentielle, se contentant de dire que «le candidat du FLN sera issu du parti» et qu’«il sera tenu de suivre son programme». S’agissant du bilan présidentiel, pour lequel la collecte de données a débuté il y a deux mois à travers tout le pays, et qui a été détaillé à travers «plus de 3.000 pages», le SG du FLN a déclaré qu’«il ne s’agit pas d’un simple travail de calcul, étant donné qu’il englobe beaucoup de vérités et réalisations non matérielles», telles que les mesures consacrant les droits de l’homme et les libertés publiques et individuelles en concrétisation des derniers amendements constitutionnels, et instaurés par le Président Bouteflika depuis son accession au pouvoir. Evoquant les réalisations majeures du Président de la République, durant ces vingt dernières années, le SG du FLN a mis en avant ce qui a caractérisé sa présidence, à commencer par sa réussite à éteindre le feu de la Fitna et «le lourd passif qu’il a eu à porter dans un contexte marqué par l’absence de sécurité et de stabilité», en passant par le paiement de la dette extérieure et la résorption du chômage en plus des grands projets économiques réalisés. «C’est là, une réponse à tous ceux qui se demandent où sont passés les 1.000 milliards de dollars», a affirmé Ould Abbès. En réponse à une question sur l’élaboration, par le FLN seul, du bilan des réalisations du Président de la République sans coordination avec les autres formations politiques de soutien au programme du Président, et notamment le Rassemblement national démocratique (RND), Ould Abbès a affirmé que son parti «est le seul à être présent à travers tout le territoire national, y compris dans les plus petites communes et villages», ce qui lui permet, a-t-il ajouté, «d’être le mieux informé de ce qui a été réalisé sur le terrain». «A cela, s’ajoute le fait que son soutien au Président Bouteflika n’a pas changé d’un iota et qu’il a participé effectivement à toutes les réalisations du Président», a soutenu le SG du FLN. Précisant dans ce sens qu’«il ne s’agit pas d’un monopole», il a déclaré «nous sommes ouverts aux initiatives de n’importe quel parti ou organisation soutenant le programme du Président de la République, mais le navire doit avoir un seul capitaine et nous avons ce rôle, a-t-il poursuivi. Selon Ould Abbès, le Comité de rédaction des réalisations du Président Bouteflika, est composé de tous les membres du bureau politique du FLN, outre le SG de la présidence de la République, Haba El-Okbi, également membre du Comité central, le conseiller à la présidence de la République, Benamar Zerhouni et les ministres appartenant au parti et les ex-ministres occupant des sièges au Parlement.

Après les prochaines présidentielles, ce comité sera transformé en instance nationale de suivi des programmes du Président, a-t-il fait savoir. D’autre part, le SG du FLN a saisi cette occasion pour évoquer des problèmes internes du parti qui ont conduit à la présentation de certains membres devant la commission disciplinaire, affirmant que «ce qui s’est passé en 2004 ne se reproduira pas» et que «celui qui fait partie du FLN doit se soumettre à la discipline».