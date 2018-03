M. Mohamed Aïssa : « Isoler ceux qui ternissent l’image de l’Algérie »

Lors d’un séminaire organisé à Alger par l'Union nationale des zaouïas d'Algérie (UNZA), en collaboration avec l'Union mondiale du soufisme, à Dar El Imam, le ministre des Affaires religieuses mettra l’accent sur sa détermination «à leur tenir fermement tête». Affirmant son adhésion à la position de l’Union des zaouïas, il a plaidé pour «rompre tout lien avec ceux qui nuisent à l'image de l'Algérie». « La lutte contre la rancœur et la haine chez les jeunes et la consécration du dialogue et de l'amour parmi les Algériens sont de la responsabilité de tout un chacun», a-t-il soutenu. Il a estimé qu'il s'agit-là d'un objectif auquel œuvrent les vertueux de la société, dont l'UNZA et l'Union mondiale du soufisme. «L’Algérie est forte grâce à sa diversification», dira-t-il encore en mettant l’accent sur la pertinence des dispositions contenues dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République et approuvé par le peuple dans son ensemble. Il rappellera à ce titre que la Constitution de 2016 «renforce la réconciliation nationale, qui demeure, dit-il «un des piliers de l’Etat algérien».

D’autre part, concernant le thème retenu pour cette rencontre, le ministre a mis l'accent sur l'importance de la valeur du temps dans la religion musulmane, appelant à «l'étude de ce sujet dans tous ses aspects pour dégager des approches bénéfiques et utiles à la société.

Pour sa part, le président de l'UNZA, Mahmoud Omar Chaalal a indiqué que la problématique du temps qui se pose aujourd'hui est «une problématique scientifique importante et capitale», au vu de sa signification particulière qui allie la signification religieuse et soufie avec le référent coranique.

M. Chaalal a, par ailleurs, fait état d'un projet de rencontre islamique en Algérie autour du référent prophétique qui sera consacrée à l'étude des questions et défis du temps présent et à «mettre en place un cadre civilisationnel solide pour se concerter aves les oulémas et les instances mondiales sur ce sujet».

Hicham Hamza / APS