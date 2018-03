Dans la lucarne : Ce sera avant le 20 mai

Notre football vit des moments pas tendres ces jours-ci. On peut dire qu'il est ballotté de partout, surtout que sa «vitrine» représentée par l'équipe nationale ne fait pas bonne figure. Pourtant, on essaye par tous les moyens de la sortir de l'ornière et surtout de l'impasse dans laquelle elle se trouve, «piégée» à l'heure actuelle. Les incidents, pour ainsi dire, sont en train de s'amonceler. Ce qui augure de jours pas du tout sereins au sein de notre sélection nationale. C'est vrai que les sorties de joueurs «cadres» qui n'ont pas accepté d'être remplacés par des joueurs locaux avaient provoqué une «nette cassure», comme rapporté par l'ensemble des observateurs qui suivent de plus prés l'ENA où ils ont constaté un certain recul par rapport à ce qu'ils ont vu auparavant. C'est tout à fait normal que l'entraîneur adjoint qui avait animé la conférence de presse d'après match avait joué son rôle en affirmant qu'il n'y a pas «d'affaires Taïder», même si tout le monde l'avait vu quitter le banc des remplaçants cinq minutes avant la fin du match sans qu’il ne soit arrêté par personne lors du match Algérie-Iran. Ceci dit, notre football est vraiment dans la «gueule du loup». Les changements opérés dernièrement à la tête de la LFP après le retrait de la gestion à Kerbadj et son Conseil d'administration, remplacés par un directoire, ont fait qu'un certain malaise était apparu quant à l'achèvement de la saison actuelle dans les temps. C'est-à-dire comme l'avait communiqué la FIFA à l'ensemble des fédérations sportives sans exception. Chez nous, l'information avait vraiment circulé émanant du directoire comme quoi la FAF allait demander un report d'une semaine quant à la fin du championnat national de Ligue1. Après le communiqué de la FAF publié sur son site et démentant la propension de la FAF de «saisir la FIFA» pour lui demander de reporter le championnat de Ligue1 d'une semaine, les choses sont revenues à la normale. Pourtant, les chaînes de TV avaient bien fait passer Bahloul, membre du directoire, disant «qu'on va demander à la FAF pour qu'elle saisisse la FIFA». Aujourd'hui, on nie avoir fait une telle annonce. En fait, il s'agit d'une très bonne nouvelle de l’infirmer. Car, notre championnat va se terminer dans les temps où l'on saura qui remportera le titre et qu’elles sont les équipes qui vont rétrograder, surtout que certains, pour des raisons inavouées, affirment que rien ne sera aisé, eu égard à la montée de la violence dans les stades. Certains n'hésitent pas à dire qu'il y avait du vrai dans l'annonce faite par le directoire de rallonger d'une semaine. La preuve est confirmée par la réunion du Bureau Fédéral relative à la confection du calendrier national jusqu'à la 30e et dernière journée. C'est une façon de mettre ainsi fin à «l'interventionnisme» de certains clubs qui se croient au dessus des lois et règlements en vigueur. En établissant le calendrier, d'une manière claire et précise, il ne reste qu'aux responsables du directoire de le faire respecter jusqu'au 19 mai, date de l'ultime journée de Ligue1. C'est une réponse indirecte à ceux qui pensent qu'on vire vers un championnat «à blanc». C'est un leurre véhiculé par ceux dont les performances de leurs équipes ont été, le moins que l'on puisse dire, «catastrophiques». La décision du BF et de la FAF est ce qu'il fallait adopter depuis longtemps. Ainsi, on mettra chaque protagoniste devant ses responsabilités et surtout ses errements depuis le début de saison.

HAMID GHARBI