Ligue 1 (24e journée) : OM - CSC et ESS - MCO : chocs au sommet

La 24e journée de Ligue1 se poursuivra aujourd'hui par le déroulement des trois dernières rencontres au programme. Incontestablement, les observateurs suivront, avec une attention particulière, la sortie du leader constantinois, à Médéa, pour y affronter une formation locale concernée directement par la relégation du fait qu'elle n'est qu'à trois points de la «zone rouge».

Il faut souligner aussi que les poulains d'Amrani ne voyagent pas bien. Cette fois-ci sera-t-elle l'exception qui confirme la règle ? C'est une question qui mérite d'être posée. Toujours est-il, il ne sera jamais facile de passer entre les «mailles» du filet sans casse devant des médéens très motivés pour gagner et s'éloigner un peu plus des affres du bas du tableau. Les poulains de Slimani ne sont pas dans la configuration de la saison écoulée où ils avaient assuré le maintien plusieurs journées à l'avance. Il faudra trimer pour espérer s'en sortir.

Les visiteurs avaient effectué un stage en Tunisie pour se requinquer aussi bien le moral que le côté physique. Cette rencontre sera décisive pour les camarades de Bezzaz qui sont suivis de plus près par les oranais du MCO, les usmistes, mais aussi les mouludéens qui comptent un match en moins contre la JSK, prévu le mardi 03 avril. Par conséquent, défaite interdite pour les gars du vieux rocher.

A Sétif, l'équipe locale est assez loin des équipes de tête, puisqu'elle est à 12pts du CSC et 08pts du MCO. En dépit de cela, un succès, ce qui est possible, pourrait leur permettre de revenir à cinq points. D'où l'importance de cette empoignade à laquelle pourrait s'absenter Djahnit, Saâdi et Ziti. Toutefois, Bencheikha possède les «cartes» pour les remplacer. Côté MCO, on notera la défection de Sebbah. On assistera à un match très disputé et surtout spectaculaire entre deux équipes qui affectionnent le beau jeu. A El Mohammadia, l'USMH qui n'arrive toujours pas à «décoller» est contrainte de l'emporter cette fois-ci, surtout qu'elle évoluera à domicile.

Il est évident que sa défaite, à Blida, devant l'équipe locale, avait fait très mal au groupe qui voulait enchaîner par une autre victoire après celle acquise devant la JSK sur ce même terrain. Il est clair que devant cette équipe du PAC rien ne sera facile, puisqu'elle reste sur une victoire à Tadjenanet sur le score de 2 à 1. Il est certain qu'on sera convié à une joute des plus serrées !

Hamid G.



Programme : aujourd’hui

Alger (1er-novembre-1954) :

USM El-Harrach - Paradou AC (16h)

Médéa : Olympique Médéa - CS Constantine (16h)

Sétif : ES Sétif - MC Oran (17h).