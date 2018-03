Tour d’Algérie cycliste-2018, 4e étape : Tiaret - Ksar El-Boukhari (178 km) : Mansouri, maillot jaune

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz Youcef Cheurfi

Encore une splendide étape du Tour d’Algérie qui s’est déroulée, hier, avec comme point de départ la ville de Tiaret et point de chute la localité de Ksar El-Boukhari de la wilaya de Médéa.

Une étape qui a permis à l’Algérien Abderahmane Mansouri des Lions de l’Atlas blidéen d’accaparer le maillot jaune, avec une première place au classement général après le déroulement de 4 étapes du Tour. Il a destitué le coureur bulgare de l’équipe française Martigues Sport Cycliste, Radoslav Konstantinov. Certes, il y a eu une erreur commise au départ par le jury qui a octroyé le maillot jaune à ce dernier, avant de rectifier le tir pour le décerner à Mansouri. Hélas, la cérémonie de remise des distinctions et différents maillots des lauréats de la journée avait déjà eu lieu. Les maillots vert du meilleur sprinteur et blanc du meilleur (U23) n’ont pas changé de coureur, et sont toujours détenus par Yacine Hamza du GSP. Pareillement pour le maillot à pois du meilleur grimpeur qui reste chez Julien Amadori, du moment qu’il n’y a pas eu de GPM (Grand Prix de Montagne), lors de l’étape Tiaret-Ksar El-Boukhari, où des points étaient à gagner sur les deux points chauds programmés au kilomètre 41,5 (centre de Mahdia) et au kilomètre 127 (localité de Chahbounia). La course a connu de nombreux rebondissements sur un parcours parfaitement choisi et étudié, où de nombreuses difficultés attendaient les cyclistes, dont plusieurs ont chuté. D’ailleurs, deux coureurs de l’Espérance batnéene, Moncef Belounas et Abdennour Yahmi, ont été victimes d’une chute et évacués à l’hôpital.



Ambiance festive à Ksar El-Boukhari



On ne peut omettre d’évoquer l’accueil des coureurs par une foule très nombreuse et un chaud public dans une ambiance indescriptible, en présence des autorités locales, avec beaucoup d’animation autour où le baroud, les chants et danses folkloriques ont suscité de l’engouement autour du Tour d’Algérie. Les cyclistes ont énormément admiré et apprécié l’ambiance festive orchestrée par les habitants de Ksar El-Boukhari qui les a vraiment touchés.



Reguegui, vainqueur d’étape



Par ailleurs, la 4e étape a été remportée par le cycliste international algérien Youcef Reguigui, après une lutte acharnée avec les Abdallah Benyoucef, Yacine Hamza, Abderahmane Mansouri, Ali Nouisri, Abdelghani Fellah et autres. Reguigui a certes réussi à faire la différence par ses qualités intrinsèques et sa riche expérience, mais aussi grâce à son matériel de haut niveau, avec, entre autres, la spécificité des pneus avec lesquels il a roulé, qui lui ont permis de foncer droit vers la ligne d’arrivée avec un équilibre parfait au moment où la pluie a commencé à faire son apparition, compliquant la tâche des ses concurrents directs pendant la course, moins armés que lui sur le plan de la qualité du matériel dont sont équipés leurs vélos. À noter que Reguigui a chuté à environ un kilomètre de l’arrivée, mais qu’il a pu se ressaisir rapidement en remontant en scelle pour arracher une belle victoire d’étape. Ont aussi pris une place sur le podium, Ali Nouisri, de V.I.B Bikes Bahreïn, qui est arrivé en seconde position, suivi d’Abdelhamid Fellah du GSP.



3e étape (Mascara - Tiaret / 157 km): L’Espagnol Costa Soria au finish



Jeudi dernier s’est déroulée la 3e étape (Mascara-Tiaret /157 km) du Tour d’Algérie de cyclisme. 76 coureurs ont pris part à la course. Elle fut difficile pour les coureurs, en raison de ses différents reliefs et de ses nombreuses difficultés. Après une échappée d’un premier groupe de 13 coureurs juste après le 2e GPM, qui s’est ensuite disloqué pour être réduit à 7 coureurs, l’Espagnol Axel Costa Soria de l’équipe du Bahreïn V.I.B Bikes a fini par s’imposer devant l’Algérien Azzedine Laâgab (GSP) et le Marocain Ahmed Lahnafi, en remportant la victoire d’étape. Tous les trois ayant réalisé un temps similaire de 3h 45’ 14’’.



Le Bulgare Konstantinov déloge Y. Hamza



Cependant, le grand bénéficiaire de cette étape n’est autre que le coureur bulgare de l’équipe française Martigues Sport Cycliste, Radoslav Konstantinov, qui s’est emparé en la circonstance du maillot jaune détenu par Yacine Hamza (GSP). Son coéquipier Azzedine Laâgab, qui a manqué de justesse la victoire d’étape, a néanmoins réussi à bien se placer au classement général puisqu’il totalise le même temps que le nouveau maillot jaune, au même titre que deux autres coureurs, que sont l’Algérien Abderrahmane Mansour de l’UFC de Blida et l’Espagnol Gabriel Reguero Corral de V.I.B Bikes du Bahreïn.

Ces quatre coureurs comptaient 0’ 25’’ d’écart sur leurs poursuivants au classement général individuel.



Mascara en fête



Cette étape a été marquée par une ambiance des grands jours, notamment au chef- lieu de la wilaya de Mascara, lieu de départ de la course, qui a vu la présence du wali de la ville de l’émir Abdelkader et d’une foule nombreuse enthousiaste, avec des troupes folkloriques traditionnelles et des cavaliers en scelle sur de majestueux pur-sang arabes qui ont apporté de la joie aux cyclistes du Tour et à la population mascaréene. De nombreuses autres localités parcourues par la caravane du Tour tel Sidi Kada, Sidi Salem, Aïn Hadid, Zemalta, Frenda et autres ont accueilli le passage des coureurs sous de chaudes ovations et des applaudissements nourris. À la fin de la course, la cérémonie de remise des maillots et trophées a elle aussi été marquée par la présence du wali de Tiaret et des citoyens venus à la rencontre des acteurs de cet évènement sportif. En plus du nouveau maillot jaune remis au Bulgare Konstantinov, c’est le champion montant Yacine Hamza qui a encore une fois fait montre d’aptitudes certaines qui lui ont permis de garder les maillots vert du meilleur sprinteur et blanc du meilleur espoir, au terme de cette 3e étape du Tour, même s’il a perdu le maillot jaune. Quant au maillot à pois du meilleur grimpeur, il a été remis au Français Julien Amadori (Team Project Côte d’Azur). Pour ce qui est du classement général par équipe au terme de la 3e étape, c’est l’équipe de Martigues Sport Cycliste qui était en tête, suivie du GSP et de V.I.B Bikes Bahreïn. Enfin, comme à chaque étape du Tour d’Algérie cycliste, les splendides paysages que nous offre la nature fascinent nos regards et nous rappel la splendeur de cette belle Algérie, terre de nos ancêtres. Rendez-vous aujourd’hui avec la 5e étape Médéa-Bouira (126,5 km).

Mohamed-Amine Azzouz