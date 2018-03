Lutte : championnats méditerranéens (1re journée) : Les seniors algériens raflent la mise

Les sélections algériennes seniors (messieurs et dames), avec trente médailles (11 or, 11 argent et 8 de bronze), ont remporté la première place par équipes, jeudi lors de la première journée des championnats méditerranéens de lutte cadets, juniors et seniors (garçons et filles), organisés du 29 au 31 mars à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

En lutte gréco-romaine, les lutteurs algériens ont dominé en long et en large les finales, en allant chercher dix médailles (8 or, 1 argent et 1 de bronze), devant la Grèce qui a remporté deux médailles d’or, confirmant ainsi la suprématie de l’Algérie dans ce style. Les médailles d’or ont été l’œuvre de Sid Azara Bachir (87 kg), Doulache Chawki (82 kg), Akrem Boudjemline (77 kg), Tarek Aziz Benaissa (72 kg), Ishak Gaiou (67 kg), Naanaa Mohamed Cherif (63 kg), Laouini Abdenour (60 kg) et Fergat Abdelkrim. Je suis très heureux de remporter cette médaille d’or puisqu’il s’agit d’une finale disputée devant mon coéquipier, Adem Boudjemline. Je viens juste de changer de catégorie ce qui est un peu compliqué pour moi. Nous avons dominé les finales de la grèco-romaine, le style apprécié par les lutteurs algériens, a confié à l’APS, Sid Azara Bachir. En lutte libre, dix médailles (3 or, 1 argent et 6 de bronze) ont été décrochées par les lutteurs algériens.

Les trois médailles d’or ont été remportées par Fardj Mohamed (97 kg), Bouchaib Chemsedine (70 kg) et Kaetb Salahedine (57 kg). La lutte féminine a également participé à la consécration algérienne lors de cette première journée, en décrochant dix médailles (9 argent et 1 de bronze) La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en présence du président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah, du vice-président du Comité méditerranéen des luttes associées (CMLA), le Serbe Rajko Baltic et le secrétaire général, le Français Didier Sauvaire.

Deux cent trente athlètes représentant 11 pays dont l’Algérie prennent part à la 3e édition des championnats méditerranéens des luttes associées. Les pays participant sont : la France, la Serbie, la Grèce, le Portugal, l'Italie, le Maroc , la Tunisie, la Palestine, la Syrie et l'Egypte. L'Algérie est représentée par 92 athlètes, toutes catégories confondues : cadets (24 athlètes), cadettes (10), juniors garçons (21 athlètes), juniors filles (8 athlètes), seniors messieurs (19 athlètes) et dames (10 athlètes).