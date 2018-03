Ligue 2 (24e journée) : Favorable aux mobistes et aux bordjiens

Cette journée sera certainement favorable aux Mobistes qui recevront, dans leur fief, de l'Unité maghrébine, une équipe du CRBAïn Fekroun qui est toujours positionnée dans une place de relégable avec seulement 22 pts. Les Mouloudéens d'Aït-Djoudi occupent la 3ème place à deux points du duo de tête composé de l'ASAM et de la JSMB. Il est clair que les Mouloudéens de Béjaïa auront la partie belle devant cette modeste formation d’Aïn Fekroun. Attention, cependant, à "cette bête blessée" qui ne veut pas abdiquer avant terme. Il faudra s’attendre à une réplique des plus relevées. Le leader m'lili aura fort à faire en se déplaçant à Saïda pour se mesurer à une équipe locale en butte à quelques ennuis financiers, puisque les joueurs saidis ont demandé à ce qu'ils soient payés. Une situation qui pourrait profiter aux m'lilis. Le co-leader, la JSMB aura à effectuer un déplacement assez périlleux à Oran pour se mesurer à une équipe de l'ASMO qui se trouve dans le "ventre mou" du classement général avec 30 pts. Les locaux vont tout faire pour stopper les protégés de Zeghdoud et prouver que leur positionnement actuel est un accident passager.

Les Bordjiens, qui reçoivent le GCMascara, partiront avec les faveurs des pronostics. En s'exhibant, at home, ils feront tout pour gagner et accentuer leurs chances de se joindre à la course à l'accession au palier supérieur. Certes, Ils ne vont pas rencontrer des facilités, mais ils ont les moyens pour mettre la main sur les trois points de la victoire. A sept points des équipes de tête, les Bordjiens peuvent utiliser à bon escient cette sortie pour réduire leur retard. A Skikda, l'équipe locale a connu un net recul, puisqu'elle est reléguée à la sixième place alors qu'elle avait longtemps occupé la première place. En recevant, une équipe de l'ASO en nette progression depuis qu'elle est prise en main par Zaoui, leur tâche ne sera pas de la «tarte». Les Chélifiens sont derrière une spectaculaire remontée. Les Skikdis ont là, une chance inouïe pour se "coller" aux équipes de tête. Un autre faux-pas serait des plus compromettants à six journées de la boucle finale où chaque point perdu aura son pesant d'or. Les locaux craignent que les «visiteurs» leur refassent le coup de la saison écoulée où ils les avaient battus par la plus petite des marges. Par ailleurs, l'avantage du terrain aura son importance, mais...

H. G.

Programme :



Aujourd’hui (16h)

MOB - CRBAF

ASMO - JSMB

JSMS - ASO

CAB - RCK

ABS - WAT

MCEE - RCR

MCS - ASAM

CABBA - GCM