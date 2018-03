Ligue 1 (24e journée), CRB 1 - USMA 0 : Victoire méritée pour le chabab

Dans cette empoignade entre deux équipes aux ambitions diamétralement opposées, les Bélouizdadis n'avaient pas le droit à l'erreur, surtout qu'ils occupent une position peu enviable. C'est-à-dire qu'ils n’en sont qu'à deux points de la relégation. Les Usmistes, par contre, chercheront à gagner et à rester dans le «giron» des équipes de tête.

Pour cela, les visiteurs, vêtus en bleu, commencèrent assez fort ce début de matche en bénéficiant de deux corners coup sur coup. Toutefois, cela ne donnera rien. Puis, les débats s 'équilibrent, et Aribi, absolument seul, ne put ouvrir la marque après le retour de la défense des Rouge et Noir (9'). Deux minutes plus tard, sur une superbe remise de Selmi, Aribi de la tête obligea Zemmamouche à annihiler la menace.

La prudence est de mise, même si les locaux sont plus dangereux, comme cette percée de Belaïli qui a été déviée en corner (21'), Puis Hériar obligera Zemmamouche à sortir en corner. Oui, il y eut un penalty suite à une main de Chérifi. Belaïli bat Zemmamouche et ouvre le score (35').

Le match est ainsi relancé, et les gars de Soustara tenteront de presser, même si les Rouge et Blanc ne laissaient rien passer, en fermant surtout les «couloirs». Ils eurent quelques bonnes opportunités, mais Salhi sera à chaque fois là, pour empêcher les camarades de Benmoussa de nuire. Notons que tous les coups francs de l'USMA ont été exécutés par Benmoussa. C'est sur ce score de 1 à 0 en faveur du CRB, que Mial, l'arbitre de cette rencontre, enverra les deux formations aux vestiaires. Il faut souligner que la formation locale a mérité d'emporter cette première manche, étant la plus motivée pour avoir gain de cause. En seconde mi-temps, Hamdi fera rentrer d'emblée deux joueurs, Yaya et Bouderbal, en vue de trouver des solutions sur le plan offensif, où les Usmistes ont été jusque-là transparents (46'). Toutefois, les camarades de Selmi n'ont pas desserré l'étau pour autant, puisque sur un tir de loin du même Selmi verra Zemmamouche du bout du doigt dévier la balle en corner (55'). Et sur une action rapide côté droit de la défense usmiste, Aribi, seul devant une cage vide, rate le deuxième but (60'). Un but qu'on ne peut louper, tellement il était tout fait. Sur une erreur défensive bélouizdadie, Chafaï seul ne put mettre le ballon dedans (77'). Un fin de partie très disputée, où tout pouvait se produire. Ce fut palpitant, et le CRB, plus volontaire, a mérité de l’emporter.

Hamid GHARBI