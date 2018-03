ONU - Sahel : L’insécurité découle de la menace terroriste

En déplacement en Mauritanie, la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, a souligné que la complexité et la nature multidimensionnelle des défis au Sahel exigent une réponse plus cohérente, globale et intégrée, selon un communiqué publié mercredi par l'ONU.

«Le Sahel est une priorité pour le secrétaire général et l'ensemble du système des Nations Unies.

C'est un test décisif des réformes de l'ONU en cours, qui visent à mieux prévenir et traiter les crises complexes et multidimensionnelles telles que celle que nous connaissons dans la région», a déclaré Mme Mohammed, lors de la Réunion consultative stratégique sur le Sahel organisée mercredi à Nouakchott, la capitale mauritanienne.

L'insécurité et l'instabilité au Sahel découlent de la menace croissante que représentent le terrorisme et l'extrémisme violent et de sa propagation dans les pays et régions environnants. Celles-ci sont aggravées — ou provoquées — par les faibles progrès de développement dans les 10 pays du Sahel et les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire, les flux migratoires et les conflits liés aux terres et aux ressources.

La réunion dans la capitale mauritanienne a pour objectif d'aligner les efforts de sécurité et de développement menés par les pays, les peuples et les institutions de la sous-région sur ceux de l'Union africaine (UA), des Nations unies et d'autres partenaires internationaux. «Si nous voulons mettre fin à la violence, aux conflits et au terrorisme dans la région, nous devons nous attaquer à leurs causes profondes, notamment le manque d'accès aux droits fondamentaux, aux services et opportunités économiques, l'exclusion socioéconomique, la marginalisation, la discrimination et la corruption», a souligné la vice-secrétaire générale.

Pour Mme Mohammed, les récents attentats terroristes à Ouagadougou, au Burkina Faso, ainsi que les attaques quasi quotidiennes contre les acteurs étatiques, les civils et les Casques bleus des Nations unies au Mali, et les menaces qui pèsent sur les travailleurs humanitaires rappellent l'urgence d'agir.

Au cours de la dernière année, les Nations unies ont oeuvré à recalibrer la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (SINUS) pour veiller à ce qu'il réponde aux besoins des pays de la région et pour renforcer ses partenariats avec les gouvernements nationaux et d'autres acteurs.