Palestine : « grande marche du retour » : Israël réprime plus de 15 morts

Plus de 15 Palestiniens ont été tués et mille autres ont été blessés hier par des tirs de soldats de l'occupation israélienne pendant une marche populaire de Palestiniens dans la bande de Ghaza.

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi dans la bande de Ghaza à l'occasion de la «grande marche du retour», pour exiger notamment le «droit au retour» des réfugiés palestiniens. Les manifestants se dirigent vers plusieurs points de rassemblement le long de la barrière qui clôt la frontière de Ghaza avec Israël, à l'occasion de la «grande marche du retour», pour exiger le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza par Israël, selon ces médias. Ce mouvement de protestation a commencé vendredi et doit durer six semaines. Ces six semaines de protestation, baptisées «la grande marche du retour», sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui, par centaines de milliers, ont été chassés de leurs terres ou ont fui lors de la colonisation du pays par Israël. Le début de ce mouvement coïncide en outre avec la «Journée de la terre», hommage annuel rendus à six Arabes israéliens tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de terres par Israël.



Un Palestinien tué par une frappe israélienne



Un agriculteur palestinien a été tué tôt vendredi dans la bande de Ghaza par un tir d'artillerie de l'occupant israélien, à quelques heures d'un rassemblement de protestation à l'occasion de la «Journée de la terre». Selon un porte-parole du ministère de la Santé à Ghaza, il s'agit d'un homme de 27 ans, identifié comme Omar Samour, tué près de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne. Selon des témoins oculaires, il se trouvait sur ses terres près de la frontière lorsque l'agression est survenu. Cet incident est survenu peu avant un rassemblement vendredi, jour à partir duquel des milliers de Gazaouis —coupés du monde en raison du blocus israélien et de la fermeture quasi-permanente de la frontière avec l'Egypte— sont appelés à camper pendant un mois et demi non loin de la barrière qui clôt la frontière de Ghaza avec Israël. Ces six semaines de protestation, baptisées «la grande marche du retour», sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui, par centaines de milliers, ont été chassés de leurs terres ou ont fui lors de la colonisation du pays par Israël. Le début de ce mouvement coïncide en outre avec la «Journée de la terre», hommage annuel rendus à six Arabes israéliens tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de terres par Israël.



54 manifestants blessés par des tirs de soldats de l'occupant



Au moins 54 personnes ont été blessées hier dans la bande de Ghaza par des tirs de soldats de l'occupant israélien lors de la grande manifestation. Selon le Croissant-Rouge palestinien, 54 manifestants ont été blessés par des tirs de soldats israéliens. Tôt hier, avant le début des manifestations, un Palestinien avait été tué par des tirs de l'artillerie israélienne dans le sud de la bande de Ghaza, selon le ministère de la Santé local. Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés vendredi en plusieurs endroits près de la barrière qui marque la frontière avec Israël, où des affrontements ont éclaté avec des soldats israéliens. Les manifestants convergent en plusieurs points de rassemblement le long de la barrière qui clôt la frontière de Ghaza avec Israël à l'occasion d'un mouvement de protestation, baptisé «la grande marche du retour» et qui doit durer six semaines, pour exiger le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Ghaza par Israël. Le premier jour de ce mouvement coïncide avec la «Journée de la terre», un hommage annuel rendu à six Arabes israéliens tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de terres par Israël.

R. I.