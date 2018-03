Grande Mosquée d’Alger : Pose de la première pierre de deux passerelles

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a procédé, jeudi dernier, à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de réalisation des deux passerelles devant relier la Grande mosquée d'Alger à la façade maritime.

En présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh, et du président-directeur général du groupe Cosider, M. Lakhdar Rakhroukh, M. Temmar a également assisté à la présentation d’un exposé technique de ce projet qui sera réalisé par le Groupe Cosider. «Il s’agit du lancement de la dernière infrastructure technique relative au projet de la Grande mosquée d'Alger, qui améliorera l'esthétisme de la ville» a- t-il indiqué. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika visant à réaliser une infrastructure religieuse, touristique et une technique d'envergure qui contribuera à l'embellissement de la capitale. Le projet est réalisé suivant des techniques modernes antisismiques et prend en compte le nombre des véhicules et piétons, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la mosquée. Ces passerelles seront réalisées avec des matériaux de construction modernes et faciliteront le déplacement des personnes aux besoins spécifiques. À cette occasion, M. Temmar a appelé le groupe Cosider à utiliser des matériaux de construction et des techniques de pointe répondant aux normes internationales.

D’autre part, M. Temmar s’est rendu au laboratoire des matériaux de construction situé dans la commune de Dar el Beida et du centre de formation dans la commune de Reghaia, relevant du groupe Cosider. Sur place, le ministre a tenu à saluer les efforts consentis par Cosider dans la formation d’une main d’œuvre spécialisée. En effet, cette entreprise assure la formation de quelque 3000 travailleurs spécialisés dans les secteurs de l’habitat et des travaux publics. «Ceci démontre que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à la prise en charge de la compétence locale», a-t-il dit.



La formation d’une main-d’œuvre qualifiée en point de mire



Les laboratoires mis en service par Cosider permettront, pour leur part, d'effectuer toutes les analyses des matériaux de construction et prouver leur qualité. «La collaboration avec ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du secteur en matière d'action de coordination avec toutes les entreprises qui activent dans le domaine de la construction, en vue de former un effectif puissant dans la construction qui bénéficie des spécialités modernes à travers le monde et exporte l’expérience, les potentialités et les services locaux vers l'étranger», a-t-il déclaré. «Ces capacités doivent être soutenues à travers la bonne formation pour avoir une main d’œuvrer algérienne hautement compétente en termes de construction et de production» a-t-il ajouté. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a salué le travail des responsables du laboratoire et du centre de formation relevant du Groupe Cosider, soulignant que ces deux établissements assurent une bonne prestation en matière de formation. Il a indiqué, en outre, que «cette dynamisme est susceptible de renforcer la formation dans des domaines qui connaissent une forte demande sur le terrain et de créer de nouveaux emplois et spécialités modernes», notamment pour le centre de formation qui représente le premier trait-d'union entre le Groupe Cosider et l'université. «Il existe un manque de formations en matière de construction, d'irrigation et de travaux publics, d'où la nécessité de former une main-d' œuvre et, partant de là, créer de nouveaux postes d'emploi et réduire le taux de chômage, en fournissant à toutes les franges des jeunes des emplois dans les domaines trop demandés dans la vie professionnelle», a-t-il déclaré. Il révèle aussi que 90% des diplômés universitaires et autres titulaires de diplôme dans la formation professionnelle seront intégrés dans le marché de l’emploi au cours de cette année, reconnaissant au passage que ces services enregistrent un déficit en terme de main-d’œuvre qualifiée dans certaines secteurs, à l’instar du BTPH, le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique. « Nous sommes déterminés à mettre fin à ce déficit qui freine sérieusement le rythme des différents projets de réalisation», s’est-il engagé ajoutant que l’expertise étrangère reste cependant «essentielle et ne sera de ce fait pas abandonnée».

De son côté, le PDG de Cosider, M. Rekhroukh a estimé que son groupe était classé, avec un plan de charges atteignant les 406 milliards de DA de projets programmés jusqu'au 31 décembre 2017, premier opérateur national dans la réalisation de grands projets d'infrastructures. «Nous sommes une entreprise relevant d'ateliers ouverts par les pouvoirs publics», a-t-il dit précisant : «Il nous reste beaucoup à faire car notre entreprise continuera à relever les défis, compte tenu de la confiance dont elle jouit en tant que partie qui s'engage à l'édification et la livraison de projets réalisés dans les délais impartis».

