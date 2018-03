Nouvelle d'Oran, Première session de l’assemblée plénière communale : Valorisation du patrimoine communal

Page animée par : Amel Sahar

La première session plénière de la nouvelle Assemblée communale de la ville d’Oran, qui s’est tenue jeudi dernier au siège du cabinet de son président, a traité de nombreux dossiers, et délibéré sur un nombre de conventions.

Ainsi, les élus ont délibéré sur une convention du Fonds commun des collectivités locales (FCCL) d’un montant de 30 milliards de centimes consacrée aux grandes opérations d’embellissement de la ville. D’autres conventions non moins importantes ont été approuvées lors de cette assemblée, dont celles portant sur un montant de 2,6 milliards destiné au financement de l’installation des chauffages dans les écoles et 30 milliards de centimes pour la prise en charge d’une partie des dettes communales. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire portant à la création de nouvelles ressources financières et valorisation de son patrimoine, les élus ont délibéré sur la révision tarifaire des contrats de location de ses biens, notamment à caractère commercial. Dans ce registre il y a lieu de savoir que l’assemblée communale sortante qui a vu la réélection de son président pour un nouveau mandat, avait décidé d’une série de mesures visant à augmenter les ressources financières de la ville. Dans ce registre, les élus ont adapté des anciens textes avec les dispositions de la loi de finances, ce qui va leur permettre de procéder au recouvrement de la taxe sur les plaques professionnelles. Ainsi ce sont, désormais, les secteurs urbains qui vont prendre en charge l’opération de recouvrement de cette taxe générée de l’affichage des plaques de l’activité professionnelle libérales à l’instar des cabinets de médecins, d’avocats et des commissaires aux comptes, etc. L’autre mesure prise par l’exécutif sortant est relative à l’augmentation de droits de la table à hauteur de 50% et dont le montant varie entre 400 et 800 DA/jour en fonction de l’endroit. L’assemblée communale a en outre, délibéré sur une décision permettant au trésorier de la commune de percevoir les droits de l’affichage urbain à caractère publicitaire. Cette délibération devrait permettre à la commune le recouvrement d’un passif de créances estimé à 28 millions de dinars et la réalisation d’une recette supplémentaire de l’ordre de 100 millions de dinars par an à compter de 2017. La commune d’Oran avait anticipé sur la mise en application des directives du ministère de l’Intérieur appelant les collectivités locales à prendre l’initiative économique et participer à la création de la richesse et de l’emploi. Ainsi, cette dernière avait introduit un nombre de mesures à sa gestion financière. Le budget supplémentaire pour l’année 2016 incarnait déjà cette nouvelle vision du développement de l’économique locale, en offrant la possibilité de créer de nouvelles sources financières susceptibles de soulager la trésorerie communale et lui assurer un certain équilibre. Ainsi, il a été décidé d’une augmentation dans les droits d’occupation du domaine pour l’installation des palissades et les droits d’utilisation des espaces autorisés, aussi, dans le loyer des kiosques des locaux communaux occupés par des entreprises. Les élus ont décidé, également, de revoir à la hausse le montant des droits d’utilisation des infrastructures sportives à hauteur de 20% et celui d’utilisation des marchés couverts et la tarification des droits de stationnement ainsi que le loyer des locaux à usage commercial, utilisés par les associations à caractère sportif à hauteur de 30%.

----------------/////////////////

Création d’une nouvelle zone industrielle à Béthioua

Des propositions d’étude présentées



Le projet de la nouvelle zone industrielle qui sera créée à Bethioua sera prochainement lancé. En effet, le Centre d'étude et de réalisation en urbanisme Oran (URBOR) a présenté la semaine écoulée trois propositions d’études d’aménagement et de viabilisation de la nouvelle zone aux autorités locales, lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya. A ce propos, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a instruit URBOR à accélérer l’étude afin de lancer les travaux de réalisation dans les plus brefs délais possibles. Outre cette nouvelle zone à Béthioua, la wilaya d’Oran verra la création de 17 zones d’activité pour lesquelles une superficie globale de plus de 400 ha à travers la wilaya a été prospectée pour les accueillir. Ainsi, une assiette foncière de 40 hectares dans la commune de Hassi Mefssoukh, a été sélectionnée pour abriter une zone d’activité, idem pour la commune de Tafraoui, qui verra, prochainement, la création d’une autre zone d’activité s’étendant sur plus de plus de 85 hectares, et ce, en attendant la création de deux autres, dans les deux localités Hassi Benokba et Hassi Bounif à l’est de la wilaya, totalisant plus de 100 hectares. L’on saura par ailleurs, que les deux zones d’activités de Gdyel et Sidi Benyebka sont en cours de réaction. A cela s’ajoute la réhabilitation de l’ancienne (ZA) de Boutlélis qui devra accueillir une catégorie d’activités spécialisées. Les responsables de la wilaya ont prévu l’élaboration d’un cahier de charges orienté, sur la base duquel, une catégorie d’activités y sera implantée. L’on croit savoir en outre, que les terrains sus-indiqués dont le choix a été confirmé pour accueillir les futures novelles zones, relèvent des domaines publics. D’autres opérations sur le terrain de prospection de nouvelles assiettes ont été menées, mais n’ont pas encore abouti, car cela concerne des terrains à vocation agricole «à Oran, la demande d’octroi du foncier est en hausse et les zones existantes sont insuffisantes.

Il faut savoir aussi, que les procédures de restitution des terrains dont les attributaires possèdent des actes de propriété sont compliquée, tandis que les terrains qui ont été octroyés sur la base d’un simple acte de concession, les services de domaines publics peuvent enclencher la procédure de leur récupération en cas de non respect de cahier de charges» avait indiqué un responsable local à notre journal. Ce dernier a ajouté qu’une opération de recensement des terrains susceptibles d’être récupérés, sera bientôt lancée. Le développement et modernisation de zones industrielles constitue l’une des priorités majeures du gouvernement pour lequel d’importants fonds d’investissement ont été dégagés. La gestion et l’exploitation de ces zones devra, par ailleurs, répondre aux besoins de l’économie nationale et de ses nouvelles orientations.

----------------/////////////////

Syndicat national des architectes

La composante du bureau d’Oran connue

Le Syndicat national des architectes a désormais son bureau à Oran. Ce dernier a été élu en présence se son président national, Achour Mihoubi et des représentants de la corporation à Oran. Le bureau d’Oran élu est composé de Mourad Bensamail( président), Abdelamine Radjouh (vice-président) Mahdi Maghfour (secrétaire général), Omar Derni (trésorier), Badreddine Benali (membre), Mohamed Benchaaba (membre). La création d’une représentation locale pour ce syndicat, a pour objectif de participer à l’organisation de la profession en réunissant tous les architectes libéraux ou associés agréés, en favorisant l’union et la solidarité à même d’être une force de proposition et d’être un interlocuteur digne et responsable pour porter leurs préoccupations, selon un représentant de cette nouvelle instance. Ce dernier a, en outre, insisté sur l’importance de promouvoir le rôle de l’architecte dans la société et son statut notamment. Le bureau local du syndicat des architectes à Oran compte aussi six autres membres.

----------------/////////////////

Vie associative

Forum des jeunes engagéS chez SDH

L’association culturelle Santé Sidi El Houari (SDH) accueille à son siège le «Forum des jeunes engagés» organisé par l'association Graine de paix Oran en partenariat avec l’Association migration solidarité et échanges pour le développement (AMSED), ainsi que l’Etoile culturelle d’Akbou dans le cadre du projet «Voix des jeunes». Ce forum qui s’est tenu du 11 au 15 mars, a pour objectif d'informer les participants sur les différents concepts liés à la politique, ainsi que la familiarisation avec les mécanismes de la démocratie participative pour se rapprocher des instances de prise de décisions.

Dans le cadre de cet événement, une conférence a été présentée sur les nouvelles formes de participation, notamment les outils virtuels et un rallye a été organisé, où les représentants de différentes nationalités participants à ce forum ont pu visiter les endroits phares et historiques de la ville d’Oran. Sur un autre registre, l’association SDH a annoncé l’ouverture officielle du projet «NIYA» visant à promouvoir la culture de la paix en partenariat avec une association des centres d'animation des quartiers de Bordeaux, les deux universités Oran 1 Ahmed Ben Bella (Oran) et Bordeaux Montaigne (Bordeaux).

----------------/////////////////

Inauguration d’un nouvel espace de loisirs dans la forêt d’El-Menzeh

Un nouvel espace boisé à vocation récréative et de détente a été inauguré, samedi dernier, au niveau de la forêt d’El Menzeh (ex-Canastel), dans sa partie est, à Belgaïd, agglomération urbaine relevant de la commune de Bir El Djir (Oran).

Cet espace boisé de près 30 hectares a été pris en charge dans le cadre d’une opération d’aménagement de la forêt d’El Menzeh (120 ha) dans sa partie est à Belgaïd, (Bir El Djir) dédié aux activités sportives et écréatives, a expliqué le conservateur des forêts de la wilaya, Abdelkrim Bouziane, lors de son ouverture, organisée à l’occasion de la journée mondiale de l’Arbre, en présence des représentants de la Protection civile, de la Jeunesse et des Sports, des Douanes algériennes, des élus locaux et du mouvement associatif. Ce pôle de détente et de récréation de Belgaïd, situé en milieu forestier sur une longueur de 2 kilomètres sur le prolongement de la frange maritime de la ville d’Oran, dispose, outre d’un parking, d’espaces de promenade, d’un terrain de pétanque, d’une aire de jeux pour enfants et d’une zone de sports divers : football, beach-volley, course à pied, ( jogging, footing)) et cross-country et parcs de santé équipés, a -t-il dit, félicitant au passage la société algérienne de recyclage "Millénium d’Oran" , pour avoir contribué énormément au programme de plantation de 12.000 arbustes de variétés différentes.

----------------/////////////////

Habitat

210 familles du secteur urbain Sidi El-Bachir relogées

Dans le cadre de la poursuite des opérations de relogement des habitants occupant le vieux bâti, 210 familles sur un total de 416, parmi les titulaires d’une décision de pré-affectation et qui résidaient dans le secteur Sidi El Bachir ex-quartier Plateau, ont été relogées la semaine dernière dans le nouveau pôle urbain à Belgaïd. Les 206 familles restantes occuperont, à leur tour, leurs nouveaux logements dans les prochains jours, dès la livraison des travaux d’aménagement extérieur, ont annoncé les services de la wilaya. Il convient de rappeler que 5.435 logements —toutes formules confondues— ont été distribués entre novembre et décembre 2017, l’opération a concerné entre autres, un programme de l’habitat public locatif de 1571 unités dont 799 destinées aux habitants de la commune de Bir El Djir, et ce, dans le cadre d’un programme totalisant 1250 logements construits au nouveau pôle urbain de Belgaïd.