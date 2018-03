Le chiffre du jour : 4 milliards de dollars

Le Qatar et le Soudan signeront un accord pour la gestion du port soudanais de Suakin, a indiqué dimanche dernier, le ministre soudanais des Transports, Makawi Mohamed Awad. L’accord de 4 milliards de dollars, devrait avoir pour objet, la co-gestion du port par les deux pays afin de booster son développement et ses activités. Selon une source qatarie proche du dossier et cité par Reuters, la finalisation de l’accord sera effective, une fois les détails du coût réglés.