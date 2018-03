Mme Nacéra Haddad, vice-présidente du FCE, affirme, à propos de l’emploi : « Une priorité des politiques publiques »

«Nous avons des politiques publiques extrêmement avant-gardistes dans le domaine de l’emploi et puissantes dans leur logique visant à donner la chance à chacun d’accéder au monde du travail, ce qui est bien sûr un droit consacré par la Constitution algérienne», c’est ce qu’a déclaré, jeudi dernier, la vice-présidente du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mme Nacéra Haddad. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, Mme Haddad a indiqué que cette politique nécessite, aujourd’hui, une optimisation en vue de l’adapter à une nouvelle conjoncture que traverse le pays. «Toutes les démarches qui ont été prises doivent être optimisées», a-t-elle noté, avant de poursuivre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’est déjà lancé dans une démarche d’optimisation et une énorme expérience dans le domaine a été accumulée en termes de connaissances et d’identification des secteurs utilisateurs de main-d’œuvres et en déficit d’emploi. Selon la vice-présidente du FCE, un important travail est en train de se faire au niveau de ce secteur, précisant que la question relative à l’emploi n’est pas du seul ressort du ministère du Travail.

«Les différents secteurs concernés par le développement de l’activité économique doivent s’impliquer pour promouvoir le domaine de l’emploi», a indiqué Mme Haddad. Un emploi qualitatif, dira l’intervenante, qui permettra à l’individu d’avoir non seulement un revenu mais aussi de s’épanouir et de progresser dans un environnement professionnel propice. Soulignant l’intérêt du partenariat public-privé, Mme Haddad a indiqué que le secteur public et celui du privé sont interpellés pour être les leviers de la préservation et de la création d’emploi.



Le secteur privé représente 64% de l’emploi créé



Elle a fait savoir que le secteur privé représente actuellement 64% de l’emploi créé. «Nous constatons aujourd’hui une régression de l’offre d’emploi dans le secteur public ce qui est normal», a révélé l’intervenante. Et d’ajouter : «Il y a une avancée indéniable du secteur privé qu’il faut accompagner de manière qu’il puisse aller plus loin. Poursuivant ses propos Mme Haddad a indiqué que le secteur privé a démontré sa capacité à rester debout malgré une conjoncture difficile, et ce, en contribuant à la promotion de l’économie nationale. Pour la vice-présidente du FCE, la promotion de l’emploi est le résultat du développement économique et de l’investissement, précisant l’existence d’une parfaite corrélation entre l’entreprise et son développement, l’amélioration du climat d’affaires et la création d’emplois.

Dans ce sens, elle a rappelé que la non-discrimination entre les deux secteurs économiques, à savoir le public et le privé a été consacrée par la Constitution, ajoutant que les derniers discours du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont insisté sur le développement de la PME et de la nécessité de faire de ces entreprises le levier de la croissance économique, la création des activités économiques et l’intensification du tissu économique. L’intervenante évoquera aussi la nécessité d’une dynamique économique de proximité qui se concentre davantage sur la valorisation des richesses que recèle le pays, mais aussi des potentialités humaines qui existent sur tout le territoire national.

Soulignant l’importance de la formation, le vice présidente du FCE a mis l’accent sur la nécessité d’une valorisation des ressources humaines. «Nous avons les potentialités pour créer un véritable tissu économique pour un développement durable à partir de la valorisation des ressources humaines notamment dans les zones rurales et les hauts plateaux», a-t-elle expliqué. Evoquant, par ailleurs, l’augmentation du taux de chômage, passant de 10,5%, en 2011 à 12,3% en 2017, Mme Haddad a indiqué que cette situation qui est l’impact d’une conjoncture économique difficile à l’origine de l’abandon ou le ralentissement de certains projets, causé par la réduction des ressources et des recettes en raison du fléchissement du prix du pétrole. Il faut dire que la création d’emplois à toujours été au cœur des politiques des pouvoirs publics en diversifiant les mécanismes susceptibles à donner la chance à chacun d’avoir un poste de travail. C’est justement l’objectif assigné à travers le dispositif d’emploi et d’insertion professionnel au profit des jeunes (DEIP), ou l’Etat finance l’emploi au bénéfice du privé. A ce sujet, l’invitée de la rédaction affirme que cette mesure d’accompagnement du secteur privé vise la résorption du chômage en Algérie.

Kamélia Hadjib