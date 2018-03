Salon de la Sous-traitance industrielle Midest de Villepinte : Le « Made in Algeria » à l’honneur

Des produits de la sous-traitance industrielle «Made in Algeria» sont exposés au plus grand Salon mondial dédié exclusivement à la sous-traitance industrielle, organisé à Villepinte, a-t-on constaté jeudi dernier. Une vingtaine d’entreprises algériennes (6 publiques et 14 privées) activant dans la sous-traitance industrielle participent à ce Salon avec comme objectif principal : passer à l’international et faire connaître les produits industriels algériens dans les filières de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, du plastique, du caoutchouc et composites, de la métallurgie et des services liées.

Il faut rappeler, a expliqué Azziouz Laïb, directeur de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP), que la participation algérienne aux différentes éditions du Midest «est régulière», dans la mesure où le Salon «s’inscrit en droite ligne des objectifs stratégiques» du ministère de l’Industrie et des Mines, notamment dans le cadre des différentes usines d’assemblage en Algérie de la filière automobile.



L’Algérie aura une population « importante » de sous-traitants industriels d’ici à quatre ans



L’Algérie aura une population «importante» de sous-traitants industriels d’ici à quatre ans, a indiqué hier le PDG d’Algerian Group of Mechanis (AGM Spa), Bachir Dehimi. «A la faveur d’un nouveau cahier des charges relatif au montage automobile du 28 novembre 2017 et du rythme de développement de la filière, nous allons avoir d’ici à quatre ans une population importante de sous-traitants industriels», a affirmé dans un entretien à l’APS, Bachir Dehimi, rencontré au Salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle (Midest) de Villepinte qui a fermé ses portes hier après-midi. Une vingtaine d’entreprises algériennes (6 publiques et 14 privées) activant dans la sous-traitance industrielle participent à ce Salon, rappelle-t-on, avec comme objectif principal : passer à l’international et faire connaître les produits industriels algériens dans les filières de la mécanique, l’électricité, l’électronique, du plastique, du caoutchouc et composites, de la métallurgie et les services liées. Le PDG d’AGM a indiqué que la sous-traitance en Algérie, notamment dans la filière de la mécanique, a beaucoup évolué, soulignant que le taux d’intégration se situe entre 25 et 80%. «La sous-traitance dans la filière mécanique continue d’évoluer et il en est de même pour l’automobile qui exige un volume important de production, notamment pour les prochaines années», a-t-il expliqué, citant en exemple l’Entreprise Moteurs (EMO), créée en 2009 et qui fait partie du portefeuille de l’AGM. Cette entreprise, qui produit des moteurs et de la pièce de rechange, est arrivée à construire, a-t-il précisé, des moteurs allant de 60 à 1.200 chevaux, notamment pour les camions, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les engins et les bateaux, à raison de 2.500 moteurs diesels par an.

En matière d’intégration, Bachir Dehimi a indiqué que pour les moissonneuses-batteuses de Sidi Bel-Abbès, le taux est 65%. Au sujet de l’industrie automobile, il a qualifié d’‘‘injustes» les propos de certains, sans les citer, qui exigent un taux d’intégration important.

«Le montage de voitures est un passage obligé qui nécessite beaucoup de choses : le volume, la sous-traitance, l’intégration et la formation», a-t-il dit, soulignant que le nouveau cahier des charges est «un outil d’encadrement et d’accompagnement des constructeurs d’automobiles».

Le nouveau texte, rappelle-t-on, exige des constructeurs de promouvoir la sous-traitance industrielle, notamment en matière de pièces détachées, et de rechercher des partenaires techniques et technologiques pour une intégration forte des produits locaux. Pour les constructeurs déjà installés, il leur exige d’appliquer ses modalités dans les 12 mois. «Si les choses fonctionnent normalement, nous aurons d’ici à cinq ans du volume dans la production, de la sous-traitance, de la formation et de l’intégration à un taux élevé», a affirmé le P-DG d’AGB. Par ailleurs, ce responsable, qui est également Haut responsable à la coopération industrielle et technologique algéro-française, a annoncé qu’un grand rendez-vous d’affaires entre les opérateurs des deux pays sera organisé par Business France le 21 juin prochain à Paris, précisant que toutes les filières et branches d’activité de l’industrie seront représentées.

Concernant les relations de coopération entre l’Algérie et la France, Bachir Dehimi s’est contenté d’affirmer qu’elles «avancent bien».