Industrie automobile : Renault annonce le début de production du 3e modèle à l’usine d’Oran

L’usine Renault Algérie Production à Oued Tlélat a débuté l’assemblage du troisième modèle, la Nouvelle Clio IV, désormais commercialisée en Algérie à partir de ce dimanche. Attendu depuis près d’une année, Renault a finalement décidé de mettre son nouveau produit «Made in Bladi» sur le marché local.

La plus célèbre citadine du pays revient avec une nouvelle apparence séduisante et audacieuse, grâce, notamment, à une nouvelle signature lumineuse, lui conférant plus de caractère et une personnalité singulière. Avec des ventes en Algérie dépassant les 165.000 unités depuis 2001, Clio est l’un des véhicules préférés des Algériens. Elle se place, par ailleurs, parmi les véhicules les plus vendus de sa catégorie dans le reste du monde.

Afin de répondre à ce succès commercial, l’usine Renault Algérie Production de Oued Tlelat est le quatrième site à assembler la Nouvelle Clio, en complément des sites de Novo Mesto en Slovénie, de Bursa en Turquie et de Flins en France.

Etant produite en Algérie, Nouvelle Clio est éligible au crédit à la consommation. Elle bénéficie également d’une première révision gratuite, valable dans tous les ateliers du réseau après-vente de Renault Algérie. A l’instar des deux autres modèles produits dans l’usine d’Oran, Renault Symbol et Dacia Sandero Stepway, « Nouvelle Clio qui arrive en même temps avec la dotation de l’usine d’un robot flexible débutera avec un taux d’intégration de 15% », a déclaré le directeur général de Renault Algérie, André Abboud, jeudi dernier lors d’une conférence de presse annonçant le lancement de la production de la Nouvelle Clio.

Il précisera que l’usine «collabore déjà avec 5 sous-traitants algériens qui fournissent quelque 100 pièces et accessoires pour les modèles de l’usine», et d’ajouter que «la future Clio, présentée en France à l’automne, sera produite en Algérie en même temps avec la future usine en CKD qui sera opérationnelle fin 2019, début 2020». Cependant il n’a pas voulu lever le voile sur l’objectif de production pour 2018 de la Clio IV. De son côté, Sarah Benarab, directrice marketing de Renault Algérie, avance «en introduisant le moteur dCi 110 couplé à une boîte manuelle à six vitesses, Nouvelle Clio dispose de la gamme de groupes motopropulseurs la plus large du marché algérien». Elle expliquera que Nouvelle Clio offre une expérience de conduite accrue grâce à de nombreuses nouveautés, dont la Navigation GPS intégrée à son Ecran MultiMedia Tactile 7 pouces, la Caméra de Recul avec aide au parking avant et le Rétroviseur Electrochrome Anti-Éblouissement de série.

Nouvelle Clio sera proposée sur le marché local avec trois motorisations deux en diesel et une en essence. Le 1.5 dCi de 85 ch BVM5 et le tout nouveau plus puissant le 105 dCi de 110 ch couplé à une boîte manuelle à six vitesses en sus du TCe (essence) 90ch BVM5. Elle sera proposée sur le marché algérien en deux finitions la Limited plus et la GT-Line. Pour Hichem Nacer-Bey, directeur commercial de Renault Algérie, «la production de Nouvelle Clio se fait dans le respect des normes internationales de qualité et de sécurité du Groupe Renault». Et de préciser que «des tests de sécurité ont été effectués en France et des tests de roulage ont été réalisés en Roumanie et à travers les routes algériennes, dans les conditions réelles d’utilisation». Selon le directeur commercial, un stock du nouveau modèle est déjà disponible.

La sécurité des occupants représentant une priorité pour le Groupe Renault, Nouvelle Clio dispose de plus d’équipements de sécurité que ce qu’impose la réglementation en la matière. Conçue pour répondre aux conditions d’utilisation de la clientèle algérienne, elle est garantie 3 ans ou 100.000 kilomètres.

Les précommandes de Nouvelle Clio seront ouvertes le 1er avril dans tout le réseau de distribution.

Mohamed Mendaci